竹東「音樂造鎮」 樹杞林公園啟用

紅色的音符遮陽棚號稱可以防UV。（記者黃美珠攝）

2025/09/10 05:30

法國號、豎笛造型溜滑梯 鎮長︰將蓋空橋串聯幼兒園

〔記者黃美珠／新竹報導〕占地約三五○坪的新竹縣竹東鎮「樹杞林特色公園」昨天啟用，鵝黃色明豔的場域，有法國號、豎笛造型溜滑梯，還有音符遮陽棚、音符壓花休閒步道，竹東鎮長郭遠彰說，公園鄰近鎮立幼兒園，後續將新建空橋，串聯幼兒園和特色公園，擴大幼兒們的教學和休閒活動場域，讓這個特色公園能時常迴盪孩子們的笑聲。

請繼續往下閱讀...

音樂主題特色 3公園完成

郭遠彰說，竹東近年用音樂文化造鎮，公所陸續規劃三部曲推動，首部曲就是二重親子公園，採鋼琴造型的遊具吸睛；第二部曲在星巴克對面的新正公園，設有三樓高的立式吉他溜滑梯。

而原名為「桃花環保公園」的樹杞林特色公園，就是第三部曲，現場用法國號、豎笛為設計主軸，還有紅色音符外型、具有防UV功能的遮陽棚，以及長約一百公尺的音符壓花步道，遮陽棚下還有空間可以辦buffet活動。昨天正式開箱，並改用竹東的老地名「樹杞林」重新命名定位，算是完成了音樂文化建設的三部曲。

2600萬元打造 竹東最貴公園

郭遠彰說，樹杞林特色公園由縣府補助七八○萬、公所自籌一八二○萬元，稱得上是竹東花最多經費打造的公園，連同前面二部曲，三座公園合計砸下近五千萬元推動。

郭遠彰表示，後續除了要蓋空橋，旁邊的林地也已獲國土署補助七百萬元，將闢建休閒步道，法國號溜滑梯等遊具後方的水泥牆面也將持續美化，不排除參考歐洲國家常用的紫藤等綠植做法，讓公園更吸睛。

新竹縣竹東鎮樹杞林特色公園，用法國號和豎笛為造型打造遊具。（記者黃美珠攝）

竹東樹杞林特色公園昨天啟用，法國號、豎笛造型溜滑梯立刻吸引小朋友體驗。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法