桃園重陽禮金2500元 滿99歲領2萬

2025/09/10 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天國曆九月九日體育節，由於諧音，有很多人也關注農曆九月九日重陽節，今年因為農曆閏六月，重陽節落在國曆十月廿九日，桃園市政府社會局針對重陽節當日滿六十五歲的市民或滿五十五歲的原住民，設籍桃市達六個月且有居住事實者，或經衛生福利部馬偕計畫審核通過並居留桃市的外國籍人士，得領取重陽禮金，概估符合資格者逾卅九萬五千人，以每人至少二千五百元計算，總發放金額約九億元。

社會局老人福利科長曹姵妏表示，桃市重陽禮金的發放方式，包括未滿九十九歲者，每人二千五百元，由各行政區區公所於重陽節前五天，匯入其郵局或指定金融機構帳戶，但有特殊原因，經向戶籍所在地區公所申請核准者，得發放現金。

請繼續往下閱讀...

至於年滿九十九歲者，每人二萬元，由區公所指派代表發放現金；年滿一百歲者，每人二萬元，由社會局或區公所指派代表發放；社會局概估今年滿九十九歲長者約六百八十人。

曹姵妏說，社會局今年結合民政、體育、文化、觀光旅遊等局處，規劃系列重陽敬老活動，齊祝長輩們身體健康、幸福長久「呷百二」，將於十六日公布活動內容，另訂十月十八日在市府辦理長青敬老楷模表揚活動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法