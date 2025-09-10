桃園補助舊城區店招更新 最高15萬

桃園市政府在景福宮周邊進行友善人行空間改善。（記者謝武雄攝）

2025/09/10 05:30

中正路優先示範區 估百家可申請 2年內可全額補助

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市「桃園大廟」景福宮周邊為桃園舊城區，市府為改造舊城區，除了活化商圈，也施作友善人行環境工程，進而補助招牌汰舊更新，最高十五萬元，補助範圍是景福宮周邊道路與中正路（博愛路至成功路）合法建築物招牌廣告及一樓形象名牌，藉以營造人本示範街區，減少廣告物數量並縮減占據街道視野空間比例。

非統一格式 議員肯定兼顧創意

市議員黃瓊慧認為，這次市招補助較以往彈性，沒有要求店家統一格式，而能有一定的創意，做法值得肯定，市容美觀是整體的，希望改善招牌的同時，也能兼顧街道上凌空或附掛建物外的各種纜線的清整。

市府委託團隊輔導 協助設計

市府都市發展局長江南志表示，以往公部門補助營造商圈招牌，往往統一格式，而抹殺創意，這次補助則尊重店家創意，委託設計團隊協助設計，只要符合法規尺寸，如距離地面、突出牆面等規定即可，是圓、是扁都沒有問題。

營造人本街區 釋放街道空間

他說，擇定桃園區中正路為優先示範區，搭配市府的景福宮人本環境計畫，鼓勵店家將過大、形式單一的招牌，汰換成樣式精巧且能凸顯營業特色的招牌，縮小街區招牌廣告，釋放街道空間，讓整體視覺更為寬廣。

補助內容包含設計費一萬元、正面招牌九萬元、側懸式招牌或一樓形象名牌五萬元，最高補助十五萬元，補助期間與額度為今年七月十五日公告日起的二年內全額補助，第二至第三年則七十五％，第四年五十％。

江南志說，該局安排輔導團隊提供店家諮詢招牌補助規定，也會協助設計招牌、申請補助並取得廣告許可，輔導團隊已逐一拜會店家並舉行說明會，預估有百家店家可申請補助，目前有十家與輔導團隊簽約。

桃園區中正路商家招牌雜亂，市府針對成功路至博愛路段，補助招牌更新。（記者謝武雄攝）

