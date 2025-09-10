苗市全民運動館單次收費650元？ 市長：仍在議約 會爭取三贏

苗栗市代表會至全民運動館考察。（記者彭健禮攝）

2025/09/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣首座公設苗栗市全民運動館，由公所辦理委外營運，經評選由World Gym世界健身俱樂部得標，傳出每月八百八十八元、單次收費六百五十元的入館價格。苗栗市長余文忠說明，此為業者於議約會前會所提，公所未允諾同意，雙方尚在議約中，會爭取對市民、公所及業者三贏的收費方式；議約過程也歡迎代表會參與把關。

苗栗市全民運動館位處中正路舊苗農校區，由教育部補助一億元，加上苗縣府補助二千萬元及市公所自籌五千二百萬元興建，主體建築已完工，預計兩週內取得使用執照。市公所規劃委外營運，與得標廠商World Gym於三日會面，進行議約會前會，公所預計十月完成簽約，目標明年農曆年前試營運。

請繼續往下閱讀...

市民關心未來的收費，市民代表李建宏日前也分享資訊指出，可能的方案是苗栗市民享有優惠價，每月八百八十八元，但必須綁三年的會員；非會員者，單次入館收費六百五十元。此訊息引發議論，批評相較其他縣市全民運動館收費，宛如天價，並認為館舍是公帑所建，質疑有圖利之嫌。

時值市代會臨時會期間，代表會昨天到全民運動館考察。余文忠說明，公所考量館舍營運成本等因素，採委外營運，World Gym計畫將再投資至少五千萬元裝潢館舍、添購設備。對於外傳的收費方式，業者確有於議約會前會提出，但公所未允諾同意。余並強調，委外評選公正公開，絕無圖利。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法