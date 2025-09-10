基隆公車老舊 先租車改裝

2025/09/10 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市公車處長期虧損、高額負債，為了根本解決，基隆市政府將於年底審議公車運價，若獲通過，二○二六年將可望調漲駕駛員薪資，進而補足人力、提升服務品質。此外，由於基隆市公車車齡偏高，過去屢因市公車拋錨問題，被民進黨基隆市議員質疑為日拋型公車，基隆市政府已經向國光客運承租廿輛低底盤公車，最快將於十月上路。

根據二○二四年度的統計年報顯示，基隆市公車處的司機預算員額有二七一名，但現職僅有二百四十幾位司機。基隆市公車處二○二五年中招考四名儲備駕駛，提供的薪資約在四萬五千元到五萬元，但僅有卅四人報名，錄取十四人，十月一日報到。內部司機員說，按照過往的經驗，離職率也不低，明年上半年恐怕還是要招考。

由於基隆市公車司機員的薪資待遇，不如新北市、台北市，造成離職率偏高；公車處指出，已經將駕駛調薪方案提報市府，後續由市府召開基隆市公車運價審議委員會審議，若經委員會及市議會同意，有望調漲駕駛員薪資。若一切順利，調薪案可望於明年上半年實施。

將採購70輛電動公車

基隆市公車處副處長曾令偉表示，公車平均車齡在十年以上，市公車處採購的首批電動公車約七十輛，目前正在準備招標作業，若一切順利，最快二○二六年下半年起陸續交車。另外，公車處也向國光客運承租廿輛低底盤客運，車齡約八年，已送至暖暖維修廠改裝車體外觀，預計十月初陸續上路。

