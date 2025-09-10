北捷演唱會App抽票 挨批設計不佳

2025/09/10 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年逢民歌五十週年，台北捷運公司十月十八日推出「搭捷運 聽民歌」公益演唱會，將邀請萬芳、殷正洋等歌手。不過，市議員詹為元指出，活動規劃透過「台北捷運Go App」進行抽票，但設計不佳，沒有告訴新會員要「輸入邀請碼」才能拿點數換抽票資格，且無補救方式；另舊會員捷運點數也難以取得。

北捷︰啟動補救機制

北捷回應，已啟動補救機制，活動期間加入會員未輸入民歌邀請碼，可透過北捷臉書公告的google表單，或致電客服申請補填，也加強於App宣傳，以利操作；活動當天，有索票未到者，現場將視情況適度開放候補入場。

詹為元表示，北捷希望大家加入App會員，所以在抽票設計上，新會員可於註冊時輸入邀請碼、獲得捷運點數以換取抽票資格，舊會員可憑既有捷運點數直接兌換參加。本是美事一樁，但活動海報只放了一個QR Code引導下載，沒有告知「必須輸入邀請碼」才有點數抽票資格，且無法補救；至於舊會員，捷運點數除少數活動贈送外，主要來自「常客回饋制度」的回饋金轉換，要另外去捷運站加值機靠卡設定，現在靠卡還要等隔月才入帳，無法及時抽票。

詹為元建議，北捷應該在海報與App首頁，清楚揭示邀請碼及抽票方式，並提供補填或修改機制，避免新會員因資訊不足喪失資格；此外，也應同時檢討捷運點數制度，讓參與流程更透明、更簡單，讓大家都能輕鬆參與。

