    首頁　>　生活

    北水處新建公館大樓 打造商辦零售聚落

    北水處在公館新建的三棟大樓，年底將完工。（記者何玉華攝）

    2025/09/10 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕台北自來水事業處公館配水池改建多目標綜合大樓共三棟，預計年底完工，規劃明年引進商場、百貨業者，近期將舉辦兩場招商說明會，廣邀百貨零售、購物中心、餐飲服務、停車場、辦公室、不動產投資業者參與，北水處表示，明年啟用後，預計每日將有約兩千五百名上班族進駐，可望成為台北新商辦與零售聚落。

    年底完工 近期辦2場招商說明會

    北水處表示，公館大樓共三棟，位於中正區思源街一號與汀州路三段交叉口，緊鄰捷運公館站，交通便捷；一棟十二層高的商辦大樓，是北水處未來辦公空間，另兩棟十層樓高的建築將進行招商，擁有新店溪畔及小觀音山遼闊視野，是中正區精華地段，將於今年底底完工、明年啟用。預計每日將有約兩千五百名上班族進駐，可望成為台北新商辦與零售聚落。

    北水處表示，釋出的商辦空間，每層約五百卅坪，十樓為挑高九米樓層，辦公室面積總計約七四五五坪；商場面積約二八九五坪、四八五個汽車位及五一一個機車位提供租賃使用，適合百貨餐飲業者進駐；還有規劃三四八席的國際會議廳、兩公頃景觀綠地、非營利幼兒園及台北好水故事館，打造工作、休憩與教育兼具的多功能場域。

    為明年招商提前做準備、尋找潛在客戶，北水處將分別於十五、廿二日上午十時舉辦兩場公開招商說明會，希望百貨零售、購物中心、餐飲服務、停車場、辦公室、不動產投資等相關需求業者參與，可填寫電子表單線上預約報名。

