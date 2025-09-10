回收電鍋送拾荒婦 清潔隊員被起訴

2025/09/10 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市環保局北投區一名清潔隊員，將拾獲的大同電鍋轉送給一名拾荒老嫗，依《貪污治罪條例》起訴，昨該名隊員出庭。環保局北投區清潔隊長卓昕岑說明，轉送婦人是隊員自述，環保局不清楚細節，不過平常有跟同仁宣導資源回收物品不能隨意拿走，否則會有明顯觸法行為，該名清潔隊員已遭記過處分。

貪污治罪條例起訴 也被記過

清潔隊員解釋，自己撿拾大同電鍋，帶回家確認可使用後，轉送給一位不認識的拾荒老嫗，只是想她有電鍋可以煮熱飯、過好日子。幾日後，清潔隊發現後要求歸還電鍋，清潔隊員說，不好意思再向老嫗討回電鍋，於是自掏腰包買一組新的送她作為替換。他稱，不知道會這麼嚴重，也擔心自己會不會被關。

請繼續往下閱讀...

環局︰回收物不能隨意拿走

卓昕岑表示，去年七月廿六日傍晚，有接獲內部通知，說同仁私下將電鍋拿走，調查、採證相關影像紀錄後，發現同仁把電鍋從資源回收車上面拿走。當下即訪談職員，坦承自己有把電鍋拿走。平常有跟同仁宣導資源回收物品不能隨意拿走，不然會有明顯觸法行為，因此簽報政風司處理。

卓昕岑說，該名清潔隊員還在職，已經有卅四年經歷，平時做事中規中矩，隊上也安慰他，過往類似的案例沒有到坐牢的程度。卓昕岑補充，有加強呼籲隊員，勿以惡小而為之，為了幾十塊的東西，被治罪其實得不償失。

環保局長徐世勲則提醒，資源回收物收集後變賣還是市府資產。他也強調，環保局會加強同仁的法治教育，即便立意良善，不過法律永遠是第一位，更說「公家單位沒辦法用情理法，必須是法理情。」

情節輕微 檢方︰符合減刑規定

檢察官在起訴書中寫到，該清潔隊員符合《貪污治罪條例》自首與自白以及情節輕微等減刑規定，建議法院從輕處理。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法