蔣萬安︰安全優先 苗博雅︰不必填地下道

2025/09/10 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環，週六（十三日）凌晨將動工先填平公車地下道，周邊居民及鄰近幾所大學的學生紛紛表示反對，並將於週五晚間發起「守環行動」，要求市府暫緩施工；台北市長蔣萬安昨在市政會議重申，確保民眾安全是最優先考量，決定拆圓環、填地下道。社會民主黨議員苗博雅反駁說「改善安全，不必填公車專用地下道」，民進黨議員王閔生、國民黨議員王欣儀都提醒，施工期間，應變的人力配置要充足。

週五「守環行動」 要求暫緩施工

蔣萬安昨在市政會議中重申，公館圓環是連續七年發生交通事故第一名的熱點，造成太多傷亡；交通局經過外部專家、學者不斷開會交換意見後，決定拆圓環解決七岔路口，並填平公車地下道，以確保市民安全為最優先考量。

王閔生︰施工期應變人力配置須充足

苗博雅說，「公館圓環改善安全，不必填公車專用地下道」。民間團體早就提出安全標線改造方案，交通局舉辦的專家會議也有專家評估民間團體的標線方案有安全改善效果。用兩百萬，一個晚上畫線改造標線能達到安全效果，市府偏要花一億製造塞車地獄。而且到施工前夕，完整的車流模擬評估報告都還沒有公布。批評蔣萬安的施政，違背務實理性科學的原則，最後受苦的還是市民。市府則說明「公館圓環拆除及地下道填平工程」施工金額為六三三二萬八四八七元。

王閔生說，市府若執意以此方式廢除公館圓環，就要在施工期間投入更多的交通維持資源，包括交通警察的投入，隨時可以視路況變換號誌，再搭配義交的協助引導動線，還要有妥善而足夠的人力配置，因應緊急狀況發生的處理需求。他強調，就算民眾已有塞車的心理準備，市府還是要做好及時而有效的宣導。

王欣儀表示，第一階段填地下道，平面道路空間又還沒多出來，路口車流很難有突破性的疏導，可說是交通黑暗期；市府要細膩地在相關路口做好人力配置，同時在周邊沿線要有清楚的標示提醒改道。

