公館圓環週六開拆 施工2個月必塞

公館圓環拆除及地下道填平工程十三日凌晨零時起動工，圓環上方已清空。（記者何玉華攝）

2025/09/10 05:30

先封填公車地下道 交通局︰加強取締違停、路口淨空、加派警力疏導

〔記者董冠怡、何玉華／台北報導〕「公館圓環拆除及地下道填平工程」本週六、十三日凌晨零時起動工，第一階段進行為期四十四天的公車地下道封填工程，原本行走羅斯福路車行地下道的公車須改走平面車道。交通局長謝銘鴻昨天表示，施工二個月絕對會塞車，將以保持路口淨空、加強臨停車輛驅離、規劃替代道路、聯合監控平台掌握車流變化因應。據指出，市府正和北捷研議優惠措施，鼓勵民眾改搭捷運。對此，台北市長蔣萬安於市政會議中要求警察局在通勤時段增加警力，交通局要做好號誌調配。

請繼續往下閱讀...

新工處指出，拆除填平工程從九月十三日至十一月十六日止，總工期六十五天，分成二階段施工。第一階段封填地下道，估需四十四天，施工時間凌晨零點至清晨六點、早上八點至傍晚六點，不佔平面車道；第二階段拆除圓環地上設施，估約廿一天，凌晨零點至清晨六點施工，白天不佔車道。

鼓勵改搭捷運 北捷︰仍有4成運能餘裕

台北捷運公司說明，統計資料顯示，捷運新店線區段（新店站至台電大樓站）平日尖峰時段（早上七點至九點、下午五點至晚上七點半），每小時運能約二萬五一○○人，實際最高運量約一萬四八○○人，載客率約五成九，仍有約四成的運能餘裕。

提醒提早改道 聯合監控平台掌握車流

新工處目前已於多處設置牌面、透過CMS（資訊可變標誌）與警廣電台、附近住家投遞施工通知，以及公車站牌與公車內部張貼告示，宣導施工作業期程，提醒提前改道，或是轉搭捷運。施工期間，新北市永和區往返台北市，可於永福橋替代銜接辛亥路；新北市新店區往返台北市，可於景隆街改由辛亥隧道銜接基隆路。

謝銘鴻說明，封填地下道時，公車勢必外溢至平面車流絕對會塞車，除了繞道行駛，建議提早出門、使用大眾運輸工具，搭配交控中心廿四小時運作、加強取締違規臨停、保持路口淨空，已和警方協調加派警力，加快紓解效率，路況影像可從「台北好行APP」觀察公館圓環車流情形，同時和新北市府保持聯繫，一有狀況群組通報並調整。完工後，預期過往車輛交織狀況將有所改善，連帶減少碰撞機率和事故發生。

蔣萬安三月拍板定案拆除公館圓環計畫後，在地大安、文山區跨黨派市議員擔心，如遇捷運南環段施工，將嚴重影響南區通勤動線，多次提醒將捷運南環段工期一併納入整體交通評估。交通局、捷運局回應，南環段施工主要影響範圍，集中於東西向主要幹道木柵路，而羅斯福路是南北向，相對不受影響，但仍希望能在南環段大型工程動工前，處理好公館圓環。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法