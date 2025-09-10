為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「嘉義優鮮」攜手故宮 聯名中秋禮盒

    番路鄉農會總幹事趙幸芳說，期待人氣商品柿果子冰淇淋與故宮聯名後，可進一步帶動柿子系列產品買氣。（記者蔡宗勳攝）

    番路鄉農會總幹事趙幸芳說，期待人氣商品柿果子冰淇淋與故宮聯名後，可進一步帶動柿子系列產品買氣。（記者蔡宗勳攝）

    2025/09/10 05:30

    精選19家優質業者 推出30多項產品

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府推動農業品牌「嘉義優鮮」，首度攜手國立故宮博物院推出「嘉義優鮮×故宮聯名系列」，精選嘉義在地特色農產與故宮百年文化典藏，包裝具有質感，打造兼具美味與美學的禮品，搶搭今年中秋節送禮熱潮。

    縣府農業處說，「嘉義優鮮」已輔導逾兩百家業者、認證七百多項產品，象徵品質保證與在地特色，獲得廣大認同；本次推出融入故宮典藏元素的聯名產品，增添藝術氛圍，將日常好物升級為文化禮品；如故宮典藏的宋徽宗作品「文會圖」，描繪文人雅士於園林池畔聚會飲宴的景象，包裝以在地農漁特產替換畫中餐桌原有食物，呈現「嘉義優鮮」意象。

    打造美味與美學兼具的禮

    縣府農業處表示，本次由十九家優質業者推出三十多項聯名產品，涵蓋米食、調理包、零食小點、飲品與伴手禮等，如義竹田野蘑球爆米花、梅山燒烤梅、番路柿果子冰淇淋、大埔麻竹筍脆筍與香菇粥、布袋苦瓜脆片與白玉酥、芭樂葉心葉茶、烏魚子爆米花、康普茶、頂級XO醬、竹崎椪柑軟糖、阿里山高山茶巧克力方塊酥、中埔黑木耳蒟蒻、水上蓮藕粉、民雄鳳梨雪花餅、溪口米食迷你罐、布袋生態級虱目魚絲、虱目魚白蝦脆餅、玫瑰梅酒及黃金地瓜酥。

    選購通路結合實體與線上

    番路鄉農會總幹事趙幸芳說，農會出產的柿果子冰淇淋和故宮聯名，期待能帶動番路柿子系列商品的商機；縣府農業處說，聯名產品的中秋送禮選購通路結合實體與線上，有全家便利商店FamiSuper超市店、台北微風百貨超市、新東陽國道服務區、中埔鄉農會穰穰直賣所及番路鄉農會飲冰柿茶集等據點，也可以上嘉義優鮮官網採買。

