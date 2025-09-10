雲林重陽敬老金 經費、人數創新高

2025/09/10 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕重陽節將屆，雲林縣府估算今年重陽敬老金發放有十四萬多人符合資格，總經費逾三億元，經費及人數都創新高，預計在十月十四日前撥入長輩帳戶，領取現金的長輩公所會在重陽節前陸續發放完成。

發放14萬人、金額超過3億

縣府社會處長林文志指出，雲林縣重陽敬老金在二○二二年取消排富規定，只要設籍雲林年滿六十五歲以上長者及六十歲以上身心障礙者都可以領到，因雲林老年人口比率已超過廿％，進入超高齡社會，六十五歲以上人口越來越多，今年重陽敬老金發放人數首次突破十四萬人，總經費增至三億多元。

請繼續往下閱讀...

預計10月14日前撥入長輩帳戶

社會處表示，雲林今年發放金額及人數如下，六十至六十四歲身心障礙者及六十五至六十九歲長者一千元，共有四萬八四○二人、七十至七十九歲二千元，有六萬一二○六人、八十至八十九歲三千元，有三萬一一六六人、九十歲以上每人六千元，有六九六○人、百歲以上人瑞每人一萬二千元，有一四七人。

社會處指出，重陽節是農曆九月九日（今年在十月廿九日），縣府今年重陽敬老金原則在十月十四日前透過鄉鎮市公所撥入長輩的帳戶，領取現金的長輩由公所在重陽節前陸續發放完成。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法