為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    暌違14年 百米巨龍13日台南踩街祈福

    百米巨龍是為慶祝建國100年所設計，當年參加國慶活動造成轟動。（台南大學提供）

    百米巨龍是為慶祝建國100年所設計，當年參加國慶活動造成轟動。（台南大學提供）

    2025/09/10 05:30

    〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟喚醒沉睡的全國「最大尾」百米巨龍，將於廿二日到嘉義參加「城隍夜巡諸羅城」，並於十三日先行在台南舉辦「百米巨龍藝陣踩街祈福巡禮」，從台南大學遊行至台灣府城隍廟，行經八處古蹟、歷史場域。

    台灣府城隍廟主委郭榮哲指出，百米巨龍是為慶祝建國一百年設計，當時應總統府之邀參加國慶，一百年剛好一百米，重超過一百公斤，全長卅五節，需要一百位體育生才能輪流舞動，當時表演造成轟動。活動結束巨龍被安置在內門紫竹寺。

    將巨龍運回台南由台南大學體育系學生完成整裝、展開操練。郭榮哲表示，屆時引領出巡隊伍的是，根據「龍生九子」意象特別安排的九子彩帶龍陣；力邀台南大學與七股寶安宮共同組成「金獅白鶴宋江陣」，他強調，讓學生團體擔任駕前陣頭巡演，而非職業陣頭，盼為青年學子找到更多舞台，傳承民俗技藝。

    百米巨龍十三日上午將從台南大學遊行至台灣府城隍廟安座，期間會行經台南大學、台南孔廟、南美館、國立台灣文學館、消防史料館（原台南合同廳舍）、湯德章紀念公園（民生綠園）、台南市歷史館（中西區區公所）、台灣府城隍廟等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播