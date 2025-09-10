暌違14年 百米巨龍13日台南踩街祈福

百米巨龍是為慶祝建國100年所設計，當年參加國慶活動造成轟動。（台南大學提供）

2025/09/10 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟喚醒沉睡的全國「最大尾」百米巨龍，將於廿二日到嘉義參加「城隍夜巡諸羅城」，並於十三日先行在台南舉辦「百米巨龍藝陣踩街祈福巡禮」，從台南大學遊行至台灣府城隍廟，行經八處古蹟、歷史場域。

台灣府城隍廟主委郭榮哲指出，百米巨龍是為慶祝建國一百年設計，當時應總統府之邀參加國慶，一百年剛好一百米，重超過一百公斤，全長卅五節，需要一百位體育生才能輪流舞動，當時表演造成轟動。活動結束巨龍被安置在內門紫竹寺。

請繼續往下閱讀...

將巨龍運回台南由台南大學體育系學生完成整裝、展開操練。郭榮哲表示，屆時引領出巡隊伍的是，根據「龍生九子」意象特別安排的九子彩帶龍陣；力邀台南大學與七股寶安宮共同組成「金獅白鶴宋江陣」，他強調，讓學生團體擔任駕前陣頭巡演，而非職業陣頭，盼為青年學子找到更多舞台，傳承民俗技藝。

百米巨龍十三日上午將從台南大學遊行至台灣府城隍廟安座，期間會行經台南大學、台南孔廟、南美館、國立台灣文學館、消防史料館（原台南合同廳舍）、湯德章紀念公園（民生綠園）、台南市歷史館（中西區區公所）、台灣府城隍廟等。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法