台南TPASS＋南嘉台鐵 799元月票開賣

無限搭乘大台南公車及台南嘉義台鐵各站 YouBike不限次數前30分鐘免費

〔記者洪瑞琴／台南報導〕通勤族敲碗已久的好消息來了！台南市率先推出「TPASS大台南公車+南嘉台鐵無限搭」定期票方案，只要七九九元，就能無限搭乘大台南公車及台南嘉義台鐵各站，YouBike不限騎乘次數前三十分鐘免費。今（十日）上午十時起在MeNGo官網、APP及7-11 ibon預售，十五日正式啟用，還可選購九十天季票，讓南嘉通勤族直呼「快手刀下單」。

15日啟用 台鐵涵蓋沙崙支線

南市交通局長王銘德表示，台南與嘉義間台鐵通勤量每月逾十六萬人次，由於台南與嘉義平台不同，經多次協商後，先由台南利用既有的MeNGo平台搶先推出七九九元方案，服務範圍擴大到嘉義大林站至台南中洲站，並涵蓋沙崙支線，對南北通勤族極具吸引力。

王銘德強調，未來待嘉義縣市正式加入MeNGo平台（高雄市推行的交通行動服務平台，已擴展台南屏東等地），還會推出更多包含嘉義公車的組合方案，提供不同需求的旅客更多選擇。

首次使用TPASS的民眾可記住「四步驟」，買空卡：博客來、一卡通蝦皮商城或四大超商皆可預購，取貨約三至五天；已有市民卡二代卡也可直接使用。加會員：至MeNGo官網或APP註冊並綁定卡號。買方案：在平台上選擇方案並設定啟用日期。過卡：透過iPass Money APP感應或到7-11 ibon、MeNGo機台過卡完成啟用，以免誤扣電子錢包儲值金額。

新營火車站設置實體服務處

交通局提醒，為方便市民現場購卡與綁定，十日起在新營火車站設置TPASS實體服務處，週一至週五上午十一時至下午七時提供一站式服務，持續至十月十四日。開賣首週末九月十三、十四日下午一至五時也將加開服務場次，協助民眾輕鬆完成開卡。如有購買月票、季票方案問題或其他諮詢事項，可透過客服專線電話︰四四九八三九九（手機撥打請加○二）由專人服務解答。

