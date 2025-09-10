為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高雄興達電廠爆炸起火 不影響供電

    台電高雄興達電廠燃氣新二號機昨晚進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏導致爆炸起火。（記者蘇福男攝）

    台電高雄興達電廠燃氣新二號機昨晚進行運轉測試時，疑因天然氣洩漏導致爆炸起火。（記者蘇福男攝）

    2025/09/10 05:30

    台電：疑燃氣新機測試 天然氣外洩導致

    〔記者蘇福男、陳文嬋、林菁樺、王榮祥／綜合報導〕台電高雄興達電廠昨晚驚傳爆炸火警，高雄永安、彌陀沿海都能看見火光，消防局緊急動員大量人車前往搶救、順利撲滅，無人傷亡，台電初步了解，疑因燃氣新機測試時有天然氣外洩導致，強調供電無虞。

    北高雄沿海 都看得到火光

    火警發生在昨晚八時六分，位於高雄永安海邊的興達電廠廠區傳出大火，北高雄沿海一帶都能看到熊熊火光，高市消防局動員大批人車搶救，並加派機器人、化學車、水庫車、空拍機前往，順利滅火。行政院長卓榮泰已請消防署及台電人員即刻採取保護措施，避免事故擴大，台電公司董事長曾文生及團隊立即南下前往現場。

    台電：火勢已撲滅 無人傷亡

    據了解，疑似興達電廠二廠管線內燃燒天然氣?但未波及儲槽，無人員受傷受困，台電及外包商事後也在現場處理斷電及遮斷排氣。

    台電昨晚說明，興達電廠燃氣新二號機進行試運轉測試時，疑因天然氣洩漏致現場起火，當場立即通報消防隊進場協助，現場明火經全力灌救已熄滅。

    根據台電進度，興達新二號機於今年六月點火測試、十一月接受調度，總裝置容量一三○萬瓩，也是要銜接核三除役的重要機組；但新機組出現事故，是否延後商轉時間，待台電進一步釐清。

    台電說明，機組之間均有距離，既有機組不受影響，目前供電狀況穩定，這次事件不影響興達電廠既有機組運轉及今年供電狀況。

    環保局說明，昨晚風向為偏西北風，導引污染物往東南傳遞，火警自晚間八時六分起至八時卅五分，火點周邊微型感測器監測數據顯示未出現明顯污染高值情形，火勢撲滅後，下風處包括永安、岡山、路竹等區有短暫異味。

    高雄興達火力發電廠昨晚驚傳爆炸起火燃燒。（民眾提供）

    高雄興達火力發電廠昨晚驚傳爆炸起火燃燒。（民眾提供）

    環保局要求燃氣新2號機暫停試車。（記者陳文嬋攝）

    環保局要求燃氣新2號機暫停試車。（記者陳文嬋攝）

