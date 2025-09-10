美濃農地盜採、濫填 高市地毯式巡查

林欽榮（中）率隊查勘美濃農地，啟動「密集地毯式巡查」。（高市府提供）

2025/09/10 05:30

挖出逾6公頃坑洞 林欽榮：出動無人機、增監視器

〔記者葛祐豪／高雄報導〕美濃地區近日爆發農地盜採與廢棄物回填事件，農地被挖出深達廿公尺、面積超過六公頃的巨大坑洞，並回填磚瓦、石塊等建築廢棄物；為杜絕不法盜採農地，副市長林欽榮宣布啟動「密集地毯式巡查」，並將出動無人機、增設監視器，從源頭監管遏止不法盜採。

邱議瑩：推修法 加重地主刑責

對此，民進黨立委邱議瑩表示，為加強源頭查緝與嚇阻力量，已擬定包括土石採取法在內的相關修法，加重私有地地主刑責等內容，邀請關心盜採砂石案的立委一同連署；國民黨立委柯志恩則怒斥不法集團藉口開發，實則盜採賺取暴利，竟回填廢棄營建物，汙染農地，呼籲中央與地方應強化修法與配套管理。

六龜、杉林、旗山 也加強稽查

林欽榮前天下午率多個局處主管，聯合勘查美濃新吉洋段及成功段遭盜採土石農地，宣布啟動「密集地毯式巡查」，指定由環保局、農業局、地政局、經發局加強聯合稽查頻率；警察局於熱區必經路口增設監視器，防止坑洞回填廢棄物等不法情事。

農業局與地政局則不定期運用無人機空拍，如發現黑網圍籬等非農業設施，立刻強制拆除，從源頭嚴格監管，以杜絕農地盜採土石違法行為。

今年6處盜採農地 皆依法重罰

經發局說明，今年經由警察局通報或一九九九市民檢舉美濃盜採案件，共有六處農地遭盜採土石，皆依土石採取法重罰，未於期限內完成回填整復者，主動函送地檢署偵辦，絕無寬貸。

市府強調，將持續與檢方合作，查處盜採土石違法作為，針對美濃、六龜、杉林、旗山等熱區展開聯合稽查，嚴查嚴辦；也將持續促請中央，加速土石採取修法工作，納入刑責。

