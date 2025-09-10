墾丁海域混濁 墾管處：豪雨泥流造成

眺石海域混濁情形直接指向上方造林整治區的沖刷造成。（墾管處提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園海域最近能見度差並出現泥砂覆蓋珊瑚礁的現象，引發關切，部份質疑聲浪指向核三廠內光電工程有關，甚至歸咎為「光電汙染」，然而，根據墾丁國家公園管理處（墾管處）最新調查，這波混濁多屬豪雨導致的短期泥流現象，不僅南灣、眺石等區域受影響，船帆石與合界海域亦同樣因大雨沖刷而現出現相同情況，墾管處已展開監測，呼籲民眾理性看待。

墾管處指出，連日大雨導致南灣海域泥砂明顯增加，經現場查證，雖與核三廠光電場域設置及林業署屏東分署銀合歡造林整治工程有關，但並非單一因素，眺石海域的混濁應是上方造林整治區的沖刷效應，該處已函請屏東縣府介入調查，並通知核三廠與林業署屏東分署，要求加強水土保持措施，至於船帆石與合界海域的泥流問題，純屬豪雨過大所致，無關光電工程。

至於南灣珊瑚礁遭泥流覆蓋問題，墾管處表示，南灣海水混濁情形已逐步改善，惟受西南湧浪影響，仍需時間恢復清澈，該處已派員下水勘查珊瑚環境，確認泥沙覆蓋程度，並委託相關學者進行調查，若查證有開發單位造成不可逆的損傷，將依《國家公園法》規定，要求責任單位回復原狀或賠償損害，不過，這類泥流事件在雨季並非罕見，過去在颱風或豪雨期間也曾發生。

當地居民說，國家公園對山坡地開發的監管似乎不夠積極，處處可見民宿與商業設施肆意開挖，豪雨過後導致泥砂直奔海域，與其什麼都賴給光電廠工程，更該注意這些商業開發行為是否破壞水土保持，呼籲保育機關釐清事實，究竟是豪雨造成的短期現象，還是人為開發造成。

