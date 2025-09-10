為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    富岡漁港防波堤修復 漁民憂造成湧浪

    富岡漁港防波堤災修工程，船長們憂照原樣修復，會影響船隻進出。（記者黃明堂攝）

    富岡漁港防波堤災修工程，船長們憂照原樣修復，會影響船隻進出。（記者黃明堂攝）

    2025/09/10 05:30

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府進行富岡漁港南防波堤災修工程七年仍未完工，漁民及船公司發現若照既有位置投放沉箱後修復港嘴，將造成港域湧浪，影響靜穩度，船隻也難以進出，要求修改擺放位置成喇叭口。不過，縣府農業處表示，災修工程只能修復原樣，如果要轉折，須重新做相關模擬試驗。

    港嘴若要轉折 須重做模擬

    經常使用富岡漁港的客輪及漁船船長們發現，近年來富岡港進行擴港工程，導致現有港嘴變窄，港域靜穩度也大受影響，如照舊有防波堤位置投放沉箱並修復防波堤，將會使得問題更加嚴重。

    縣議員王姷力說，漁船及客輪的船長們都是很有經驗的，他們的憂慮有一定道理，縣府不能只相信專業而遠離民意。她以綠島漁港為例，專業的水工試驗說靠近免稅店的港域可以停泊客輪，但完成後，湧浪相當大，根本沒客輪敢停，希望未來在富岡投放沉箱時，能稍微向外偏移，略形成喇叭口。

    縣府農業處長許家豪說，港口若成喇叭口，未來漂流木問題恐更嚴重，且這項工程是災害修復，如果港嘴有所轉折，就必須重新做數值模擬、水工試驗等等，施工期程將更拉長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播