富岡漁港防波堤修復 漁民憂造成湧浪

富岡漁港防波堤災修工程，船長們憂照原樣修復，會影響船隻進出。（記者黃明堂攝）

2025/09/10 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府進行富岡漁港南防波堤災修工程七年仍未完工，漁民及船公司發現若照既有位置投放沉箱後修復港嘴，將造成港域湧浪，影響靜穩度，船隻也難以進出，要求修改擺放位置成喇叭口。不過，縣府農業處表示，災修工程只能修復原樣，如果要轉折，須重新做相關模擬試驗。

港嘴若要轉折 須重做模擬

經常使用富岡漁港的客輪及漁船船長們發現，近年來富岡港進行擴港工程，導致現有港嘴變窄，港域靜穩度也大受影響，如照舊有防波堤位置投放沉箱並修復防波堤，將會使得問題更加嚴重。

縣議員王姷力說，漁船及客輪的船長們都是很有經驗的，他們的憂慮有一定道理，縣府不能只相信專業而遠離民意。她以綠島漁港為例，專業的水工試驗說靠近免稅店的港域可以停泊客輪，但完成後，湧浪相當大，根本沒客輪敢停，希望未來在富岡投放沉箱時，能稍微向外偏移，略形成喇叭口。

縣府農業處長許家豪說，港口若成喇叭口，未來漂流木問題恐更嚴重，且這項工程是災害修復，如果港嘴有所轉折，就必須重新做數值模擬、水工試驗等等，施工期程將更拉長。

