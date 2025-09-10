水質PFAS檢測 130座淨水場全合格

環境部針對飲用水水質標準，加嚴PFAS管理，並公布最新6項新興污染物指引值，未來不排除納入標準管理。（環境部提供）

2025/09/10 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕為了讓飲用水更加安全，環境部去年制定水質標準的PFAS（全氟／多氟烷基物質）項目，率亞洲之先、跟上國際趨勢，昨日公布初步結果，已完成一三○座大型淨水場檢測，結果均符合標準，供水量占全國九十一％；同時宣布再增六項新興污染物指引值，提醒淨水場注意，未來不排除列水質標準管制。

環境部水質保護司長王嶽斌表示，PFAS是難分解的有機物，常見於鐵氟龍盤子，部分防水衣物、容器，化妝品、食品容器、一次用包材等也都曾被檢出，若透過飲用水進入人體，累積將帶來健康風險。

請繼續往下閱讀...

去年十一月環境部修正飲用水水質標準，納入PFAS項目限值，王嶽斌說，今年累計已完成一三○座大型淨水場檢測，結果均符合標準，顯示我國自來水水質PFAS普遍安全尚無風險，進一步分析，地面水源PFAS普遍低於地下水源。

增6項污染物指引值

王嶽斌昨也宣告新增六項新興污染物指引值，包括鍺、鉈、硼、微囊藻毒-LR型、DEHP（一種塑化劑）及「廿項全氟及多氟烷基物質（PFAS）總和」，指引值超標不會處罰，但目的類似「準標準」，未來有可能轉化成管制標準。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法