陽交學士後專班 非理工生也能進半導體業

陽明交大「電子與光子學士後學位學程」第一屆畢業生。（陽明交大提供）

2025/09/10 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕學音樂、文法商管等領域再跨足半導體不是夢！陽明交大前年首創讓「非理工人」就讀的學士後半導體專班，有七成五學生都能兩年畢業，今年六月已迎來首屆畢業生，一半考取電子、電機、物理相關研究所，其餘則以助理工程師或副工程師身分進入半導體產業，校方今年往南部擴大招生，九月將於高雄校區開班。

陽明交大副校長、學程主任陳永富指出，半導體業嚴重缺才，決定打破學科藩籬，開拓非理工科人才。前年推出全台第一個給非理工學生就讀的「電子與光子學士後學位學程」，陸續有醫師、警察、音樂家、商管等背景學生就讀。

陳永富說明，兩年課程內容四十八學分，有應用數學、應用物理、應用電子學、半導體物理與元件、半導體製程等十二門必修課，最大挑戰是如何讓零基礎學生短期學會半導體知識技術，因此會依學生程度不同，設計系統化學習內容。

陳永富也提到，專班與台積電、力積電、環球晶圓等半導體大廠合作，開辦課程與講座，實務課程則邀業界專家，如曾在台積電任職二十四年的助理教授林志偉，教授資料工程、程式設計等科目。

陳永富舉例，有一位會計背景學生，應用物理和應用數學的成績亮眼，高中原念理組，當年因大考失利念商科，就讀學士後專班正好一圓十八歲時的科技夢。

