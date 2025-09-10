「立百病毒」列南韓一級傳染病 疾管署：國內風險極低

疾管署副署長曾淑慧昨表示，2018年起我國已將立百病毒納入重點加強監測，若未來國際疫情升溫，不排除會提升為法定傳染病。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔、林志怡／台北報導〕印度與孟加拉出現立百病毒（Nipah virus）感染病例，南韓日前已宣布列為一級傳染病，要求自兩國入境旅客必須填報健康申報，引發關注。疾管署表示，台灣自二○一八年已將立百病毒納入重點監測，至今未有醫院通報疑似病例，目前境內風險相對低，會持續觀察國際疫情，必要時不排除提升為法定傳染病。

2018年已列入重點監測

疾管署署長羅一鈞指出，立百病毒主要流行仍集中於印度、孟加拉，馬來西亞也曾有零星病例。考量與南亞交流頻繁，但目前全球疫情與流行病學並無明顯改變，台灣已有檢驗與通報機制，醫療院所若遇疑似個案可即時送驗。

疾管署副署長曾淑慧說明，立百病毒的自然宿主要為蝙蝠，中間宿主包括豬、牛等動物，人類可能因接觸病豬分泌物或食用遭蝙蝠尿液污染的水果感染。臨床表現從無症狀到急性呼吸道症狀不等，嚴重時可引發腦炎與抽搐，甚至四十八小時內進展至昏迷，致死率偏高。

她強調，農業部監測結果顯示，台灣本土蝙蝠未檢出立百病毒，且與南亞蝙蝠屬不同亞種、無跨境活動風險。養豬場多採現代化飼養方式，豬隻不會接觸蝙蝠排遺，本土豬隻檢測亦未發現立百病毒，加上早已禁止自疫區輸入豬隻，境內風險極低。

