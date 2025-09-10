醫師全聯會反彈 基層醫：偏鄉問題在薪資

衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度」，引發醫界反彈。（記者邱芷柔攝）

2025/09/10 05:30

〔記者邱芷柔、林志怡／台北報導〕衛福部拍板續辦「重點科別培育公費醫師制度」，核定清華、中山、中興三校學士後醫學系一一五學年各可收卅名公費生，相較一一四學年各增七個名額，引發醫界反彈。醫師公會全聯會昨天嚴正聲明，痛批政策反覆，公費制度淪為「政策遮羞布」。

全聯會指出，僅在兩個月前，衛福部才公開宣示該計畫將於一一四學年屆期後終止，如今卻編列預算延長招生，前後矛盾，動搖政府政策公信力。

請繼續往下閱讀...

全聯會也重申，清大、中山、中興三校學士後醫學系名額，當初是配合公費制度的計畫型安排，已明確告知為階段性措施。如今以延長計畫規避問題，背離政策初衷。

全聯會提3點建議

全聯會提出三點建議，醫學生員額應回歸國家長遠醫療人力需求與專業評估。應依循行政院與教育部、衛福部先前會議共識，及全國醫學院校校長會議結論，確實終止三校招生，或在總額內調整各校招生名額。

基層醫療協會理事長林應然認為，衛福部續推「重點科別培育公費醫師制度計畫」是為了避免類似南韓急重症科別「五大皆空」情況發生，其次是為解決偏鄉地區沒有醫師願意前往執業的問題。但南韓問題要歸咎於醫師待遇太低，明明在負擔比較沉重的科別，待遇卻不比其他待在較輕鬆科別的醫師，自然沒有醫師願意走急重症科別，遑論留在偏鄉，衛福部應該解決薪資問題，而非培養更多醫師、助長血汗醫療的環境。

林應然強調，如果沒有從根本改善偏鄉與急重症科別的醫師待遇問題，公費醫師在服務期滿後，一樣會離開服務的偏鄉地區。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法