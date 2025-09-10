為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    重點科別醫學系公費生確定續辦／清華、中山、中興學士後醫名額小增 9校總公費生150人

    衛福部長石崇良決定繼續推動「重點科別培育公費醫師計畫」，並核定9所大學115學年可招公費生名額。（資料照）

    衛福部長石崇良決定繼續推動「重點科別培育公費醫師計畫」，並核定9所大學115學年可招公費生名額。（資料照）

    2025/09/10 05:30

    〔記者林曉雲、林志怡、楊綿傑／台北報導〕衛福部原先規劃停辦「重點科別培育公費醫師制度計畫」，衛福部昨確認續辦，其中清華、中山、中興等三所院校的學士後醫學系公費生名額小增，九校公費生人數總計一五○人，則較前一學年度一七四名稍減。

    偏鄉、跨領域專業人力需求

    衛福部長石崇良解釋，延續辦理相關計畫，主要是考量偏鄉需求及跨領域專業人力需求興起，本期計畫十年，且招生人數獨立於自費生的一千三百名限額之外。

    一一五學年度續辦的「重點科別培育公費醫師制度計畫」中，計有九校醫學公費生招生，其中清大、中山及中興三校學士後醫學系獲配各卅名公費生名額，較前一學年廿三位稍增，義守大學由十三名增為卅名；北醫大、高醫大、長庚大學等三校不再招收公費生。

    石崇良說明，衛福部會確保公費醫師完整訓練後才提供服務，另服務期限與前一期相同，一般六年制醫學系服務十年，學士後醫學系服務八年。

    石崇良解釋，偏遠地區的部立醫院約六成的醫師是公費生，其中金門醫院有九三％為公費生、澎湖醫院七十％為公費生，若沒有公費生投入偏鄉服務，離島偏鄉恐會有嚴重醫師荒。

    公費生人數獨立於限額之外

    石崇良強調，新一期計畫最重要的是善待公費生，而不是讓學生覺得自己簽下賣身契，會搭配醫學中心支援偏鄉計畫進行，近年來公費醫師服務期滿後，留在偏鄉服務的人數有增加趨勢。

    但對於現行一千三百人的醫學生招生總量上限，石崇良說，考量醫學系畢業生服務範圍不再限於臨床，更可能擴展至新興科技、新藥研發的醫師科學家需求，將委託國衛院進行研究與評估，預計於一一六年進行整體醫療員額評估。

    中興大學校長詹富智表示，該校後醫系是全國唯一由中榮、彰基、童綜合與秀傳四大醫療體系支持設立的後醫系，將持續投入內科、外科、婦產科、兒科及急診醫學科等五大重點科別醫師培訓。

    中山大學校長李志鵬指出，校方將為培育更多投身重點醫療科別與服務偏鄉地區的優秀醫師努力。

    清大教務長巫勇賢提到，成立學士後醫學系的初衷，是希望結合校內理工、生醫與人文社會的跨域能量，為國家培育具備臨床專業與跨領域思維的醫師。

