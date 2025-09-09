台北餐廳週 百家填問卷抽機票

2025/09/09 05:30

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市商業處今年持續以「二○二五台北國際美食節」為主題，繼「漢堡嘉年華」，於昨至卅日推出「台北餐廳週」，邀請一百卅九家精緻餐飲，其中有廿家為米其林餐廳。台北餐廳週攜手超過百間餐廳，活動期間訂位並註明「台北餐廳週」即贈小點、消費折扣與一千兩百元活動限定套餐，用餐後填寫回饋問卷還可以再抽長榮航空亞洲不限航點來回機票。今年也新推出台北廿家米其林星級精緻餐飲品牌「Define Taipei」，由主廚推出兩千六百元台北城市意象套餐。

北市商業處昨辦理「風味文化年會」，為台北餐廳週揭開序幕，副市長林奕華說，北市府今年持續與民間資源Flavor風格美食指南合作，舉辦「台北餐廳週」活動，推廣台北精緻美食。

請繼續往下閱讀...

這次活動首度推出兩千六百元的「Define Taipei」台北城市意象套餐，另也有一千兩百元優惠套餐與限時限量的專屬優惠，消費後填寫問卷即可抽長榮機票。即日起於訂位系統備註參與「二○二五台北餐廳週」，在活動期間前往合作餐廳用餐，即可獲得優惠，另外，於「台灣大哥大」指定合作餐廳出示台灣大哥大APP，現場可享額外優惠，「FunNow」合作餐廳亦提供多款優惠。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法