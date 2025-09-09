為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    社子島啟動協議價購 正反方場外互嗆

    「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，8日在中洲區民活動中心展開，促進會與自救會隔街表達意見。（記者塗建榮攝）

    「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，8日在中洲區民活動中心展開，促進會與自救會隔街表達意見。（記者塗建榮攝）

    2025/09/09 05:30

    自救會指程序有瑕疵 促進會喊開發才能改變 市府規劃辦理36場次

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，昨天在士林區中洲區民活動中心展開，反對市府強推大迫遷「有毒社子島計畫」的社子島自救會與民團計約卅餘人，齊聚場外舉「社子島非賣品」等標語，批評市府執迷不悟、要求停止協議價購程序；支持推動區段徵收的社子島居民權益促進會，則高喊社子島劃入洪水氾濫區禁建五十六年，房舍老舊、違章工廠林立，「要改變、要發展、要開發」，雙方隔著馬路隔空交火。市府說，之後將接續舉辦區段徵收公聽會、計畫報內政部核定等法定作業，推動社子島開發。

    社子島開發計畫區段徵收面積約二七九公頃，土地平均每坪廿七萬元上下。根據土地徵收條例規定，區段徵收申請徵收前，應先與土地所有權人協議以價購方式取得範圍內土地。地政局土地開發總隊規劃九月八日至十三日、十五日至廿日，在中洲區民活動中心、福安區民活動中心，辦理卅六場次的土地協議價購會議。

    自救會批蔣萬安 未兌現重啟溝通

    自救會發言人李華萍表示，市長蔣萬安上任後，不僅未兌現選前重啟溝通的承諾，市府還藐視內政部都委會要求加強溝通的決議，強迫參加區段徵收，延續前市長柯文哲的暴政「輾過社子島」，呼籲蔣市府懸崖勒馬，回應「堅決反對區段徵收與協議價購，拒絕以開發之名行迫遷之實」、「堅持解除禁建、原地改建、九大聚落全數保留」等訴求。

    社子島居民權益促進會發言人李建興指出，社子島長年缺乏基本公共設施、交通不便、屋齡高且結構老舊，透過區段徵收整體規劃、公共建設同步到位，才能根本改善生活品質，多數土地所有權人支持開發，不應被少數人的脫序暴力影響。

    土開總隊︰環評結論仍屬有效

    土開總隊說明，防洪計畫、都市計畫及環境影響評估已獲審查通過，環評審查結論雖經法院判決撤銷，但環保局已上訴，訴訟定讞前仍屬有效，依法辦理區段徵收相關作業程序，土地所有權人可自行決定是否同意協議價購；不過，若拒絕參與協議或未能達成協議，將依土地徵收條例規定辦理區段徵收。目標今年辦理區段徵收公聽會、明年將區段徵收計畫報請內政部核定，二○二八年起分階段施工。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播