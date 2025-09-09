社子島啟動協議價購 正反方場外互嗆

「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，8日在中洲區民活動中心展開，促進會與自救會隔街表達意見。（記者塗建榮攝）

2025/09/09 05:30

自救會指程序有瑕疵 促進會喊開發才能改變 市府規劃辦理36場次

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市「社子島地區區段徵收案」首場土地協議價購會議，昨天在士林區中洲區民活動中心展開，反對市府強推大迫遷「有毒社子島計畫」的社子島自救會與民團計約卅餘人，齊聚場外舉「社子島非賣品」等標語，批評市府執迷不悟、要求停止協議價購程序；支持推動區段徵收的社子島居民權益促進會，則高喊社子島劃入洪水氾濫區禁建五十六年，房舍老舊、違章工廠林立，「要改變、要發展、要開發」，雙方隔著馬路隔空交火。市府說，之後將接續舉辦區段徵收公聽會、計畫報內政部核定等法定作業，推動社子島開發。

社子島開發計畫區段徵收面積約二七九公頃，土地平均每坪廿七萬元上下。根據土地徵收條例規定，區段徵收申請徵收前，應先與土地所有權人協議以價購方式取得範圍內土地。地政局土地開發總隊規劃九月八日至十三日、十五日至廿日，在中洲區民活動中心、福安區民活動中心，辦理卅六場次的土地協議價購會議。

自救會批蔣萬安 未兌現重啟溝通

自救會發言人李華萍表示，市長蔣萬安上任後，不僅未兌現選前重啟溝通的承諾，市府還藐視內政部都委會要求加強溝通的決議，強迫參加區段徵收，延續前市長柯文哲的暴政「輾過社子島」，呼籲蔣市府懸崖勒馬，回應「堅決反對區段徵收與協議價購，拒絕以開發之名行迫遷之實」、「堅持解除禁建、原地改建、九大聚落全數保留」等訴求。

社子島居民權益促進會發言人李建興指出，社子島長年缺乏基本公共設施、交通不便、屋齡高且結構老舊，透過區段徵收整體規劃、公共建設同步到位，才能根本改善生活品質，多數土地所有權人支持開發，不應被少數人的脫序暴力影響。

土開總隊︰環評結論仍屬有效

土開總隊說明，防洪計畫、都市計畫及環境影響評估已獲審查通過，環評審查結論雖經法院判決撤銷，但環保局已上訴，訴訟定讞前仍屬有效，依法辦理區段徵收相關作業程序，土地所有權人可自行決定是否同意協議價購；不過，若拒絕參與協議或未能達成協議，將依土地徵收條例規定辦理區段徵收。目標今年辦理區段徵收公聽會、明年將區段徵收計畫報請內政部核定，二○二八年起分階段施工。

