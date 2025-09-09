台北公館公車地下道填平 週六動工

學生們關心公館圓環公車專用地下道填平後，通勤時間將增加。（記者何玉華攝）

2025/09/09 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市羅斯福路是公館地區主要幹道，市府規劃拆除羅斯福路上的兩大設施，本週六凌晨將填平與基隆路交叉的公館圓環下方公車專用地下道，工期約四十四天，之後進行第二階段拆除地上圓環，工期約廿一天，總計六十五天，預計十一月下旬完工；此外，之前市府也規劃拆除跨越羅斯福路的銘傳國小前天橋，但因地方仍有不同意見，目前先辦理人流監測調查。

台大、台師大學生 宣講守護圓環

為此，台大學生在臉書發起「守環行動」，訴求反對拆除公館圓環、反對填平公車地下道、抗議市府「蔣不聽」、影響學生用路權，週五前每天中午十二點到一點於舟山路口進行街頭宣講。台大學生會會長陳柏承說，台大、台師大、台科大、政大四校有三條主要公車路線都會經過公館圓環，學生通勤時間將受影響；尤其台師大公館校區與本校區有一個廿分鐘的上下課時間，沒有地下道後，通勤時間增加恐影響學生跨校區選課，限縮學生選課權益，認為政策罔顧學生權益。

請繼續往下閱讀...

「守環行動」發起人彭軍皓說，地下道填平後，公車行駛平面與其他車輛爭道，保守估計通勤時間將增加廿分鐘，他向一旁銘傳國小接送區的家長喊話，「未來接送會花更久時間，小朋友會更危險」。

對於填平公車專用地下道將增加通勤時間，交通局表示，經過車流模擬分析，改成平面公車專用道後，六成公車可在綠燈時間通過；如遇紅燈，也只需等待一次，不會有增加廿分鐘通勤時間的情形。不過，週六封閉地下道後施工，羅斯福路四車道只剩兩車道，工程進行期間的尖峰時段，交通會壅塞。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法