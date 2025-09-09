台北公館蛻變中！水源市場上妝 水處3新樓將完工

公館水源市場外牆優化後，色彩相當明亮。（記者何玉華攝）

2025/09/09 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕每年於台北南區舉辦的《秋OUT音樂節》，活動範圍從公館商圈、夜市延伸到新店溪河濱公園，是北市範圍最廣的城市音樂節，周邊公共建設如火如荼，除即將拆除的公館圓環，公館地標水源市場外牆重新優化已完工，台北自來水園區內的三棟新建大樓工程也將於年底完工；另外，水利處已在八月底發包整建古亭河濱公園遊戲場，明年也將有嶄新面貌。

台北自來水園區公館配水池改建三棟新大樓工程，預計年底完工，明年招商，除水處的辦公大樓，也規劃商場、辦公室招租，還有文化局設置臺北文學館，以及前身為「洛德城堡」的空間，室內將打造以虛擬運動及電子競技為特色的運動館，預計明年完工；戶外的親水體驗區戲水設施也將全面更新。

水源市場外牆重新優化完成，以柔和漸層的五十七種色彩建構全新立面圖案，鄰羅斯福路四段立面呈現三種觀看視角，從左側可以看到粉紅、白、藍相間的色彩點綴，正對作品可看到漸變的粉紅色系，從右側則看到由紫色到桃紅、粉紅的漸層色彩。

古亭河濱公園遊戲場 上月動工

水利處在河濱公園整建兩處兒童遊戲場，包括永福橋旁兒童遊戲場及鄰近客家文化主題公園自行車道景觀台旁的既有溜冰場，將整合周邊空間重新打造具文化特色的遊戲及休憩區，上月已開工，明年完工；而古亭河濱花海也將在明年春節以新面貌呈現。

水源市場自治會長林素如說，周邊建設及舉辦音樂活動都能為商圈帶來正面效益，但擔心拆圓環、填平地下道造成交通壅塞，影響民眾到公館消費的意願。

