台北「秋OUT音樂節」 百組藝人10/11、12開唱

《秋OUT音樂節》將於雙十連假於公館商圈登場，去年吸引上萬人潮，帶動商圈經濟。（PIPE Live Music提供）

2025/09/09 05:30

公館商圈、水岸廣場、自來水園區、寶藏巖旁河濱綠地 設8座舞台

〔記者何玉華／台北報導〕台北市公館地區每年秋天盛事《秋OUT音樂節》，將於雙十連假登場，十月十一、十二日兩天在公館商圈、台北自來水園區、公館水岸廣場、寶藏巖旁河濱綠地舉行，八座舞台、近百組國內外藝人參與，首創壓軸藝人七十五分鐘專場演出，是台北最大的街區音樂節，搭捷運即可抵達，還有公館街區美食，是假期中可以輕鬆愜意享受的城市音樂體驗。

台北最大街區音樂節 漫遊聆聽

《秋OUT音樂節》自二○一八年由公館知名音樂展演空間PIPE Live Music首度舉辦，去年加入水利處、商業處、公館商圈組織參與，增加免費舞台區，帶動商圈、夜市業績翻漲；今年第六屆擴及寶藏巖國際藝術村旁河濱綠地，策展人童志偉表示，從音樂風格、舞台設計到場地布置，都在營造最Chill、舒適的活動氛圍，讓民眾步行可達、餐飲方便、還有乾淨明亮的廁所，享受隨興或坐或躺的悠閒環境。

台北自來水事業處長范煥英表示，《秋OUT音樂節》已成為台北南區的秋季盛宴，展現公私協力，政府支持、讓民間發揮最大創意與專業，一起帶動地方發展的模式。今年走進寶藏巖國際藝術村旁河濱綠地，更加豐富場域特色，在這裡可以放慢腳步，自由選擇聆聽音樂的方式。

10組國際藝人 不乏重量級樂團

今年邀來的十組國際藝人，有多組都是首度來台演出，也有闊別七年再度來台的日本澀谷系音樂教父 Cornelius（小山田圭吾），還有亞洲首位獲得DMC大賽世界冠軍的傳奇人物DJ KENTARO、嘻哈才子KID FRESINO、話題樂團「礼賛」、東京影像與音樂製作鬼才VIDEOTAPEMUSIC，以及首次在台演出的神秘新團Mola Oddity、以《Dab Hi》MV入圍二○二五年金曲獎的蒙古遊牧樂團NaraBara、北京爵士嘻哈歌手小老虎、泰國樂團quicksand bed，和攜手台灣金音迷幻雙人組合Mong Tong推出EP的泰團FORD TRIO（PLUK-SEK Service）。

此外，《秋OUT音樂節》歷年觀眾以女性居多，策展單位今年特別嚴選華語樂壇四大話題創作女聲，包括兩度受邀的9m88與曲風多元的跨界嘻哈歌手陳嫺靜、風光入圍金曲獎最佳華語女歌手的Karencici、提名金曲最佳新人的Andr參演，完整呈現近十年台灣新一代女性音樂人的多樣姿態。

