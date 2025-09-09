嘉縣16座吊橋維修 年底完成

義仁吊橋除例行檢測維修，今年受颱風影響基座護岸流失裸露。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣審計室報告指出，嘉縣轄管十七座吊橋觀光設施中，有吊橋未依規定頻率檢測，其中七座吊橋劣損尚未修復，糾正縣府改善。對此縣府文化觀光局表示，今年已招標辦理轄內人行吊橋維修工程，除了阿里山鄉山美村福美吊橋由鄉公所辦理整修已完工，其餘十六座吊橋維修工程，將於今年底完成。

審計室指出，縣文觀局每兩年檢測吊橋結構安全一次，然而行千、義仁、行豐、福美、六家佃長壽橋、行鼓吊橋、太平觀光吊橋等七座劣損嚴重，尚未修復。

審計室說，吊橋維管權責分屬縣府、鄉鎮市公所，易有檢查盲點、疏於維護管理，建議縣府研議跨域治理，並運用科學檢測儀器、非破壞性檢測技術，提升監測維護效能；當發生颱風後，應督促廠商特別檢測，確認吊橋劣損有無加劇或新生結構異常。

文觀局設施科長翁順源表示，太平觀光吊橋、行千吊橋等十六座吊橋，已於今年辦理維修工程，六月十五日開工，預計年底前完工；這十六座吊橋中，義仁吊橋基座護岸流失，另呈報楊柳颱風災害計畫整修，施工時部分區域封閉，不影響旅客遊憩。此外，也將自明年起改為每年檢測吊橋結構安全一次。

阿里山鄉長高瑞芳說，去年福美吊橋後方觀景平台發生斷裂，造成一死四傷，該案調查尚未結束，平台暫不拆，吊橋部分運用縣府補助款及公所配合款共八百萬元整修，目前已完工。

