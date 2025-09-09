雲林高鐵沿線推雜糧旱作 下陷趨緩

雲林高鐵特區雜糧旱作示範區今年擴大至近百公頃。圖為農民轉種毛豆。（農糧署提供）

2025/09/09 05:30

今年擴大至近百公頃 1期作節水量48萬噸 相當190座游泳池用水量

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為減緩地層下陷，中央、地方合力在雲林試辦「高鐵沿線特區雜糧旱作示範區計畫」，除加碼補助農民轉種玉米、毛豆等雜糧旱作，更輔導企業與農民契作契銷，今年示範區由去年卅四公頃，擴大至近百公頃，其中甜玉米就有卅公頃，一期作節水量約四十八萬噸，相當一九○座標準游泳池用水量，有助緩解地層下陷。

請繼續往下閱讀...

雜糧旱作減抽地下水 又可領獎勵金

農糧署強調，雜糧旱作可減抽地下水，加入示範區可領獎勵金又不用煩惱作物銷售。

農糧署指出，雜糧旱作種植比水稻平均每年每公頃可節水約四八五六噸，為減緩地層下陷，鼓勵農民轉作雜糧，除綠色環境給付計畫獎勵外，交通部也針對雲林高鐵沿線一期作轉作雜糧提供節水獎勵，每公頃五萬元。以轉作大豆為例，綠色環境給付每公頃七萬元，交通部加碼五萬元，農民每公頃可領十二萬元。

建立產業鏈 輔導企業與農民契作契銷

農糧署表示，由於雜糧作物銷售不易，農民意願不高，去年以雲林高鐵沿線地層下陷嚴重區域為推動據點，試辦「高鐵沿線特區雜糧旱作示範區計畫」，除補助農民轉作雜糧，也輔導企業與農民契作契銷，建立穩健的雜糧產業鏈模式。

例如元長鄉雜糧產銷班第廿九班，透過契作制度與台中市大人物農產運銷合作社及無印良品、全家便利商店等建立長期合作關係；鮮綠農業科技公司與農民契作，建立自有品牌，並著手開發玉米加工產品，合作通路包括國內知名連鎖量販店，還有電子商務。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法