關廟新砲訓部完工 年底前遷入

2025/09/09 05:30

爭取逾25年遷建案即將實現 2600人進駐將帶動地方發展

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位於台南永康舊稱「陸軍砲兵飛彈學校」的「陸軍砲兵訓練指揮部」（簡稱砲訓部），國防部投入逾九十六億元推動遷建與開發案，在關廟打造全新的湯山營區，目前已經完工，正展開複驗作業，陸續點交中，依照既定進度，年底前可望完成「搬家」。

營區對外聯絡主要道路湯山大道上，在與台十九甲線交會處也已掛牌「陸軍砲兵訓練指揮部」，相當顯眼，代表砲校從永康搬至關廟進入倒數，意味著地方爭取、推動逾廿五年的遷建案，即將實現。

新砲校分4大使用區 面積超過93公頃

二○一八年動工的關廟新建砲校，所在位置以下湖里為主，前方是新埔里，旁邊為新光里，營區內有行政教學區、訓練區，以及包含道路與水利的公共設施區，還有生態保育區等四大使用區，加上虎山場的觀測所、砲陣地，面積超過九十三公頃。

規劃新靶場 實彈訓練不再從歸仁射擊

遷建案中也在營區東北側同步規劃新靶場，未來的實彈訓練，不會再從附近住宅頗為密集的歸仁七甲或八甲砲陣地射擊到關廟，減少噪音對居民生活品質的干擾。

關廟新埔里長張敬仁說，地方配合國家重大建設，對未來發展願景，樂觀其成，里內與砲校僅有許縣溪一水之隔的兩棟大樓，才完工不久，早已全部售出，住戶陸續搬入，顯見居民對砲校帶動的區域繁榮很有信心。

由於軍方演訓時，落彈區的關廟虎山靶場周邊，受到的影響最為嚴重，早期甚至發生誤炸民宅的事件，砲校的遷建從一九九○年代就有在討論，縣市合併前，鄉公所曾結合地方各界發動抗爭，促成遷建案。

軍方預估未來關廟湯山營區進駐士官兵、學員生約兩千六百人，有助帶動關廟經濟、都市發展，活絡地方產業成長與土地開發，並滿足校訓合一的目標。

永康砲校原址 將進行創意園區重劃

永康砲校搬遷後，市府將在原址進行創意設計園區的重劃，營區內現有建物，初步敲定保留由教官組使用的三棟電訓大樓，將斥資約一．五億元進行翻修，未來由永康區公所、南市衛生局、原民會進駐使用。

