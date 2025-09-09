新埔老永昌碾米廠 500噸「雪山米」銷日

新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠「雪山米」，昨天封櫃風光外銷日本。（記者黃美珠攝）

2025/09/09 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣新埔鎮老永昌碾米廠六年前曾寫下全台首例外銷日本白米最大量紀錄，今年再次拿下五百公噸白米訂單，昨天在農糧署北區分署長林傳琦、縣府農業處長傅琦媺等見證下，再次把老永昌的「雪山米」封櫃、啟動運往日本！意味在農糧署稻米產銷契作集團產區政策輔導下，新竹縣的米在國際上越來越發光。

林傳琦說，近兩年國內一直力推稻米產銷契作集團產區政策，以提升稻米的品質。去年全國共有八十四處、三．五三萬公頃，新竹縣就有四九九公頃，老永昌便佔一七六公頃。今年全國一一四處、三．八九萬公頃，新竹縣成長到一二七五公頃，老永昌就佔了一半、六七○公頃，稱得上是重要標竿。

老永昌碾米廠執行長劉柏良說，「雪山米」全程有產銷履歷。契作來自新埔、芎林、關西等產區，國內供應北北基、新竹、以及台中學生營養午餐；或是竹科企業、連鎖餐廳團膳用米，年供量約三千噸。每年外銷一、兩千噸的白米，除進軍日、韓、中這些以米食為主國家，也鎖定大洋洲、美國、新加坡等地。這次通過了六三二項的農藥檢驗，成功拿到日方五百噸的白米訂單，代表新竹縣的稻米農藥使用量越來越安全且符合標準。

