    學生攻擊教導員 敦品中學追究刑責

    2025/09/09 05:30

    〔記者楊心慧、鄭淑婷／綜合報導〕法務部矯正署敦品中學七日晚間驚傳學生攻擊教導人員情事，學生持原子筆畫傷教導人員臉部，又以滾燙熱水潑灑，導致教導人員右側肩膀至胸前嚴重燙傷，原因只是不滿同學被糾正，校方表示，除了關懷受傷教導人員傷勢，已請其他教導人員留意學生行為，並加強教導人員配置，對於該名學生後續除了校內懲處，也將追究刑事責任。

    替同學出氣施暴 害嚴重燙傷

    矯正署表示，已督責該校強化安全維護、慰問受傷同仁及後續恢復事宜，並檢討管理機制，避免攻擊事件再度發生。

    敦品中學發言人、副校長張正憲表示，七日下午有位學生做錯事，被教導人員糾正，該名學生向另名學生抱怨，沒想到另名學生替同學出氣，在晚間竟拿熱水潑教導人員。

    校方加強人員配置 後續懲處

    張正憲表示，教導人員臉部遭劃傷，身上有熱水燒燙傷，燙傷部分比較嚴重，目前住院治療中，學校已譴責這種行為，並在早上教育學校同學，這種行為不對。

    校方表示，目前夜間教導人員配置是兩位，一間教室約有五十名學生，教導人員與學生比約一比廿五，後續將請教導人員留意學生行為，並加強教導人員配置。

