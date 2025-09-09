為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    桃園5.8萬噸裸露垃圾 目標明年底清除

    桃園生質能中心位於桃園觀音。（桃市府環保局提供）

    桃園生質能中心位於桃園觀音。（桃市府環保局提供）

    2025/09/09 05:30

    龍潭店子湖、觀音保障、楊梅員本掩埋場 風險較高優先處理

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市垃圾掩埋場仍堆置大量垃圾，全市估計約有五．八萬噸裸露垃圾待清除，桃市府環保局表示，欣榮焚化廠於去年底完成整改，生質能中心亦於今年初正式營運，再加上跨縣市區域合作調度模式，桃園垃圾處理量能大幅提升，雙廠每日餘裕處理量約有一百噸，將全數投入去化裸露垃圾，並以風險較高的龍潭店子湖、觀音保障、楊梅員本掩埋場為優先，目標明年底完成全市裸露垃圾清除作業。

    欣榮焚化廠、生質能中心投入去化

    環保局長顏己喨說明，桃園市長期面臨垃圾處理壓力，過去因處理能量不足，不得不將垃圾暫置於掩埋場，如今透過欣榮焚化廠與榮鼎生質能中心雙重火力助攻，桃園市垃圾自主處理量能已大幅提升，不僅有助解決掩埋場裸露垃圾堆積問題，也將廢棄物轉化為能源，其所產生的再生能源，每年發電量可供應約六萬戶家庭用電；另也積極推動跨縣市區域合作，與鄰近縣市分工調度垃圾、廚餘與底渣處理，各縣市能以各自優勢發揮資源互補效益。

    每日餘裕處理量約有一百噸

    環保局表示，桃園市掩埋場已不再堆置新的垃圾，僅是暫置後隨即轉進焚化廠去化，而桃園市每日家戶垃圾產生量平均一三○○噸，欣榮焚化爐與榮鼎生質能中心每日民生垃圾處理量，扣除歲修時間平均為一四○○噸，每日垃圾餘裕處理量約有一百噸，目前全市估計約有五．八萬噸裸露垃圾待清除，已將轄內兩座焚化爐的餘裕處理量全數投入去化作業，並依風險高低分批處理，以龍潭店子湖、觀音保障、楊梅員本掩埋場為優先，避免惡臭、病媒蚊孳生及環境安全疑慮，目標明年底完成所有裸露垃圾清除作業。

    桃園市垃圾處理量能大幅提升，預計明年底完成全市裸露垃圾清除作業，圖為觀音保障掩埋場。（桃市府環保局提供）

    桃園市垃圾處理量能大幅提升，預計明年底完成全市裸露垃圾清除作業，圖為觀音保障掩埋場。（桃市府環保局提供）

