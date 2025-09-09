板橋新巨蛋社區控未依圖「配電」 建商：均合格

2025/09/09 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市板橋區新巨蛋社區住戶指控，三圓建設未依審核圖紙施工，大樓供電關鍵設備匯流排使用未經安全認證的材料，導致全區暴露公安危險，要求建商全面更新。三圓建設董事長王雅麟回應，送電程序均依台電規範，沒有問題，針對有疑慮的設備，公司願意協助檢修。

新巨蛋社區自救會主委范財誠指出，今年二月C棟發生匯流排燒毀，導致一二一戶需輪流斷電長達一個半月，建商卻以「過保固」為由拒絕修復，迫使社區自籌二百多萬元搶修。經委託中華民國電機技師公會鑑定，建商自台電配電端至各棟電源線均使用劣質材料，嚴重違反規範，社區要求三圓建設全面更新、賠償，並由第三方監工驗收，市府應介入調查、究責。立委張宏陸、市議員黃淑君也要求建商盡速修復，市府不可置身事外。

王雅麟說明，新巨蛋社區電力設備與匯流排均經台電公司申報與現場檢測後掛表送電，並通過台灣電器檢驗中心檢測合格，電氣竣工圖與檢測報告均可佐證。今年社區委託廠商檢測疑似發現設備積水造成短路，雖過保固期，但公司基於居民安全與生活便利，仍願意協助檢修有疑慮的設施，並請管委會提出可配合施工日期。

王雅麟表示，檢修計畫已與專業技師與廠商討論，無奈未經司法機關判定缺失、釐清責任歸屬，管委會堅持須先提出一億五千萬元做為履約及損害賠償保證金，才同意公司人員進入社區檢修，導致計畫無法順利推進。

