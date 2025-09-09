新北「百萬人種百萬樹」 挨批流於口號

新北市與基隆市政府日前合作免費贈苗木活動。（資料照，記者羅國嘉攝）。

2025/09/09 05:30

綠覆率僅1.2％ 議員要求落實公園預定地與空地綠化 市府：透過法規提升

〔記者羅國嘉／新北報導〕長期暴露空氣污染中，容易引發呼吸道疾病與慢性病風險，新北市農業局推動「百萬人種百萬樹」計畫，號召市民以植樹行動改善空氣品質，但市議員顏蔚慈質疑，新北市綠覆率僅有一．二％、全國墊底，市府綠化政策流於喊口號、本末倒置。市府回應，計畫自四月推動以來，已種下卅一萬餘株苗木，綠覆率將透過都市計畫法規提升。

居家綠化 農業局網站媒合公地植樹

農業局長諶錫輝指出，樹木在改善空氣品質扮演關鍵角色，包括吸收二氧化碳，降低懸浮微粒（PM二．五）濃度，減緩都市熱島與溫室效應等，透過「為地球種下一棵樹 百萬人種百萬樹」植樹計畫，促進環境生態健康，符合聯合國SDGs永續發展目標。

諶錫輝說，農業局提供植樹網站，幫助民眾了解台灣原生樹種特性、種植方式及居家或社區綠化技巧，可線上報名領取樹苗，即便沒有農地或是合適的土地，也能在自家陽台或庭院栽種樹木，或是由網站媒合公有土地種植，參與植樹行動。

顏蔚慈表示，根據國土署二○二四年統計，新北市綠覆率僅有一．二％，不僅六都墊底，更是全國之末，市府卻將政策簡化為發放盆栽，無助提升綠化，淪為本末倒置。

農業局說明，植樹計畫自四月廿二日推動以來，已種下三十一萬餘株苗木，透過抽獎與快閃贈苗活動，鼓勵市民參與，盼改善都市空氣品質，市民可減少汽機車使用，優先選擇公共運輸或騎行，養成隨手關燈習慣，節能減碳。

顏蔚慈認為，市府應優先落實公園預定地與空地綠化，檢視建物綠化規範。以台北市為例，今年已修訂建物綠化規則，將「綠容率」明確入法，要求建商必須在陽台或屋頂打造一定比例綠化設施，兼顧城市更新及環境永續。

議員：蘆洲、三重降溫減碳 成效不明

市議員彭佳芸批評，市府二○一七年選定蘆洲做為減緩熱島效應示範區，宣稱一年內可降三度，卻無後續資料與成果；前年又喊要將三重第二行政中心列為碳中和示範點，但明年底啟用時市長侯友宜將卸任，成果仍不明。市府降溫減碳政策流於口號，除了送苗木活動，更應整體規劃、打造風廊。

城鄉局表示，目前都市計畫法新北市施行細則規定，建築基地應設置法定空地二分之一綠化面積，對於都市設計審議案件，也要求屋頂、平台及陽台綠化規範，增加立體綠化及固碳量效果。

新北市推動「百萬人種百萬樹」計畫，號召市民以實際行動改善空品，營造健康城市環境。（農業局提供）

