荒廢16年 花蓮原住民會館12日開拆

花蓮縣原住民會館閒置多年，12日將拆除。（記者王錦義攝）

2025/09/09 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣原住民會館（見圖，記者王錦義攝）佇立在花蓮市中心四十多年，當地社團十六年前撤出後閒置迄今，但縣府決策反覆，曾規劃為原住民音樂舞蹈育成中心、原住民住宿會館、農業行銷館等方向，但都未實現，多年來任其荒廢，多次遭花蓮縣審計室點名要求檢討及活化。

縣府： 暫做路外停車場

縣府原住民行政處指出，由於評估改建經費過高，造成財政負擔，目前決定報廢拆除，十二日將開始拆除，基地將暫時做為路外停車場使用。

花蓮縣原住民會館位在花蓮市重慶路與信義街口，為四層樓建物，一九八四年取得使用執照後，提供到市區洽公、就醫的遠地原住民臨時住宿，一九九○年代旅宿業興起，會館設備老舊逐漸沒落，二○○九年底縣府與協會結束合作契約後荒廢迄今，附近市場流動攤販偶爾占用會館周圍擺攤和堆放物品，造成環境雜亂、蚊蟲孳生。

審計室審核報告指出，縣府二○二三年改採拆除建物後辦理標售，但未積極籌措財源規劃辦理拆除作業，且發現未達五十年使用年限，再變更活化方案為重建農業行銷館，地震後又提報申請震災修復經費修復館舍，決策前後反覆；由於長期未改善館舍、電力及相關設施、設備毀損，致荒廢不堪使用程度加劇，延宕土地或建物活化時程，有待檢討改善。

