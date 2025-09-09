為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    涉包庇光電場 大城鄉民告彰縣官員

    彰化縣大城鄉潭墘村民生巷突然冒出一根白色電桿，當地居民才驚覺要設置地面型太陽光電場。（民眾提供）

    彰化縣大城鄉潭墘村民生巷突然冒出一根白色電桿，當地居民才驚覺要設置地面型太陽光電場。（民眾提供）

    2025/09/09 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣大城鄉潭墘村民生巷，近日突然冒出一根白色電桿，當地居民才發現將計畫設置地面型太陽光電場，但鄉親質疑審核光電案過程，不僅未辦理說明會就火速核准，因此組成自救會，昨由縣府前某處長顏榮豐到彰化地檢署提告，痛批縣府黑箱作業，並要求徹查官員是否涉瀆職圖利。

    顏榮豐表示，他退休返鄉務農多年，過去光電多設在偏遠於魚塭地，未侵入住宅區。但今年六月間，家門口突然多了一根饋電電桿，驚覺有人要在此蓋光電場，但附近有不少民宅，恐受光害影響作息，離譜的是，該場地條件多處受限，卻能審核通過，質疑有包庇之嫌。

    顏榮豐指出，今年三月底政府公告新制《地面型太陽能光電設施景觀及生態環境審定原則》，明定光電場距離住戶應至少五公尺以上，不料縣府回覆「因申請日在新法前，適用舊法規」，因此對經綠處處長張寒青、科長林其春及承辦人朱怡儒三人提告，呼籲檢調徹查。

    針對民眾提告一事，縣府表示，目前縣府只「被動」接受備案，申請人後續仍須向台電施工及簽約事宜，最後再向縣府申請設備登記。縣府係依法依規辦理，請民眾不要以訛傳訛。

