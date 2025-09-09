為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    南投國慶焰火16日試放 周邊交管

    南投市貓羅溪河堤，是觀賞國慶焰火絕佳地點。 （記者張協昇攝）

    南投市貓羅溪河堤，是觀賞國慶焰火絕佳地點。 （記者張協昇攝）

    2025/09/09 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣建縣以來首次承辦國慶焰火，施放焰火地點位於南投市貓羅溪畔，縣府將於九月十六日晚間試施放，屆時從晚間六時至十時止，焰火試放區域周邊道路執行交通疏導管制措施，縣府預估會湧進大量觀賞焰火試放人潮，因夜間視線不佳，呼籲用路人行經附近道路減速慢行，配合交通指揮人員指示，以維觀賞民眾安全。

    今年國慶焰火將於南投市貓羅溪畔的道濟禪寺廣場施放，主會展則設於鄰近的南投縣會展中心，預計從晚間八點施放至八點四十分，因適逢南投縣舉辦世界茶業博覽會，縣府正如火如荼展開相關活動規劃，讓來自全國各地的民眾白天逛茶博、晚上賞焰火，並將於九月十六日（星期二）晚間測試施放焰火。

    縣府指出，為維護國慶焰火試放活動順利及安全，將針對周邊道路執行交通疏導管制施，公告管制範圍非經許可禁止任意停車（含臨停）及設攤。管制範圍如下︰華陽路段（中華路至祖祠路，不含福崗路）；環河道路段（中華路至育樂路）；順溪北路段（中華路至綠美橋）；東閔路段（營中路至祖祠路）；營中路段（營北路至東閔路）；平山坑排水路（華陽路至環河道路）；祖祠路（華陽路至東閔路）；育樂路（信義街至芳美路）；芳美路（育樂路至民族路及中興路）；信義街（祖祠路至國道三號南投交流道匝道及祖祠路至育樂路禁止三．五噸以上大型車通行）。

    南投國慶焰火，將在貓羅溪畔的道濟禪寺廣場施放。（資料照）

    南投國慶焰火，將在貓羅溪畔的道濟禪寺廣場施放。（資料照）

