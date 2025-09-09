台中垃圾爆量50倍冠全國 盧秀燕挨批留爛攤

民進黨發言人吳崢（右）、卓冠廷（左）披露台中市長盧秀燕上任後，大里掩埋場堆置的垃圾量暴增近五○倍，高達三十四萬噸大爆量為全國之冠。（記者方賓照攝）

2025/09/09 05:30

〔記者黃旭磊、陳昀／綜合報導〕民進黨發言人吳崢、卓冠廷披露台中市長盧秀燕上任後，台中市大里掩埋場堆置的垃圾量暴增近五○倍，高達三十四萬噸大爆量為全國之冠，轟盧秀燕執政七年留爛攤，台中市環保局表示，各縣市面臨焚化爐整改或汰舊換新時，常發生垃圾需暫時堆置情形，台中市也是如此，待焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場垃圾運回焚燒。

大里掩埋場34萬噸垃圾近爆滿

台中市大里掩埋場目前堆置三十四萬噸垃圾，接近滿載，加上台中市文山垃圾焚化爐改建工程延宕，二○二四年焚化爐去化缺口每日達二○八噸，引發民眾高度焦慮，民進黨立委何欣純指出，大里垃圾掩埋場現況被追查披露後，社會各界都感震驚，中市府只寄望未來文山焚化爐新爐來解決，更顯得不切實際，目前要將垃圾清運去化是第一要務，一天都不能等，「應編列預算，即刻清運去化」。

吳崢說，前台中市長林佳龍二○一八年卸任時，台中市垃圾掩埋場的總存量約七○○○公噸，但經過盧秀燕號稱「幸福執政」的七年執政，台中市公立垃圾掩埋場竟然垃圾滿出來，超過存量上限控管，已經囤積三十四萬噸以上垃圾懸而未決，且仍不斷擴大，變成天大爛攤子。

環保局︰焚化爐歲修暫時堆置

環保局表示，大里掩埋場垃圾有進有出調配，並無滿載情形，依規作為焚化廠年度歲修時，垃圾暫時調度去化的替代管道之一，而當焚化爐歲修結束後，即可將掩埋場中的垃圾運回焚燒，二○二三年即開始將大里掩埋場的垃圾運回焚化廠儲坑，截至目前已運回焚化垃圾約三萬二九七一多噸。

至於焚化廠汰舊換新進度，環保局說，文山焚化廠前於二○一九年時，原編列十億元預算辦理爐體整改，因僅係原設備部分更新升級，每日處理量能僅能提升至約七一○噸，無法符合再生能源發展條例規定，取得再生能源發電設備認定，需重新規劃每日處理九○○噸焚化系統，採全廠BOT（民間參與公共建設）汰舊，提升垃圾處理韌性。

