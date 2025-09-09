《中市議會臨時會》普發現金、偷倒水肥 排專案報告

2025/09/09 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市議會十五日起召開臨時會，要求市府進行包括新版財劃法後新增預算分配規劃、文山焚化爐汰舊換新及水肥非法傾倒查處等五大專案報告，近來大里掩埋場累積逾卅四萬噸垃圾山未列專案報告引關注，議會民進黨團總召王立任指出，垃圾處理是連鎖問題，會就文山焚化爐等專案報告時一併監督質詢，臨時會開議前也會持續關注大里垃圾掩埋場處理等，並安排會勘持續追蹤。

議會程序委員會昨拍板臨時會五項專案報告，近來爆出業者偷倒水肥進下水道，引發民眾喝污水疑慮，市府須進行水肥非法傾倒事件源頭管理與查處及文山焚化爐汰舊換新工程進度專案報告；另新財劃法修正後，台中可望年增逾二百億財源，也要求市府須就新財劃法施行後，每年新增預算分配規劃與市政府近五年各項歲入預決算詳情、用途及超徵稅額還稅於民普發五萬現金等一併專案報告。

因台美對等關稅持續談判中，另有關稅對台中市產業衝擊狀況與市政府各局處配套因應作為、各行政區人行道大量同時期施作之原因、成效及托育公共化及準公共化城鄉差距分配失衡等專案報告。

大里垃圾掩埋場垃圾山昨也引來民進黨中央抨擊台中市長盧秀燕搞神隱不面對，在地議員張芬郁說，雖未明列專案報告，但在文山焚化爐相關專案報告時，會一併要求市府檢討說明。

