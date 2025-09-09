中市議會臨時會 將審綠營普發5萬提案

中市國民黨團書記長李中指總預算決算均入不敷出，市府沒能力普發5萬。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/09 05:30

綠營︰市府賣地及新財劃法等入帳1700億 藍營︰決算入不敷出

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全民普發現金一萬元預計十月發放，民進黨台中市議會黨團也提案中市普發五萬，議會程序委員會八日拍板十五日起召開臨時會，相關提案討論成焦點；民進黨團總召王立任指出，盧市府大賣千億土地及依新財劃法可年增逾二百億新財源等，絕對有餘力「還錢於民」；國民黨團書記長李中則說，市府每年總預算決算入不敷出，提案根本胡鬧。

民進黨︰普發5萬須1430億 有餘力還錢於民

中央預計十月普發一萬現金，新北議會日前也通過普發現金四．六萬，民進黨台中市議會黨團也提案普發五萬引關注，議會程序委員會昨開會後決議，臨時會自十五日到廿四日召開，將審議綠營所提普發現金案。

王立任指出，盧市府自二○一九年至二○二四年間，歲入稅課收入決算累計超徵四一五億元，市府賣地逾一○二三億元，加上新財劃法上路後，台中每年可望增加至少二百多億新財源，合計至少入帳一七○○億元，以台中市二八六萬人口估算，每人普發五萬約需一四三○億元，扣除後仍有二百餘億元可投入市政建設，無需擔心排擠預算。

國民黨︰提案是胡鬧 市府沒能力普發現金

王立任強調，臨時會雖有提案要求市府針對普發現金五萬元等進行專案報告，但專案報告不會有決議，黨團另正式提案送臨時會大會審議，主因市府賣地也是人民財產，賣地所得本就應回饋市民「還錢於民」，況且市府另有稅課收入超徵，希望他黨議員支持，讓民眾過年前能領到大紅包。

黨團副召張芬郁也指出，市府每年交通罰款均超收，超收罰款進市庫看不到市府如何分配運用，普發五萬只是讓市府把超收等收入分一點給市民小確幸。

李中則指出，市府每年歲入歲出決算情況議員都看得到，多是入不敷出，市府仍需借錢，若普發一萬需二八六億，普發五萬更需近一千五百億，台中根本沒有能力普發現金，奉勸綠營議員不要配合黨中央拿縣市政府打烏賊戰。

中市民進黨團總召王立任強調，市府絕對有餘力普發五萬「還錢於民」。（記者蘇孟娟攝）

中市議會程序委員會昨天敲定臨時會15日召開。 （記者蘇孟娟攝）

