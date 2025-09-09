為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    鼓山龍水里擬分割 公所盼再開公聽會

    2025/09/09 05:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市第二大里鼓山區龍水里是否分割引發議論，上月底公聽會多數到場里民表達反對，鼓山區公所希望能再召開第二次公聽會傾聽民意，里長初學霖質疑，市府一再要求召開說明會，擺明「硬著頭皮要推動」。

    里長︰多數里民反對 市府想強推

    鼓山區長鄭明興表示，若僅辦一次公聽會，恐有不少里民未參與，應開放更多公民表達意見，市府相關局處也會到場說明，釐清里民的疑慮；龍水里分兩里後，依舊沿用原來的學區劃分，不會影響孩子的受教權、證件不用換，還增加「區里建設費」，希望讓更多里民知道利弊。

    龍水里長初學霖強調，「已經沒有再討論的必要」，里民已於說明會中清楚表達反對意見，身為里長，必須尊重多數里民的心聲，學區不變的承諾，「能保證永遠都不變？」，里民被迫要適應新的里長和里幹事團隊，相當麻煩。

    今年七月底，高雄人口數前四大里分別為左營區福山里四萬五千多人、鼓山區龍水里約三萬六千人、左營區菜公里約三萬五千人、左營區新上里約三萬人，龍水里有美術館加持，已有里民喊出「寸土不讓、不容分裂」。

    鼓山區公所初步規劃，將從美東三路沿美術東二路接美術館路分割龍水里，以北分暫定為「龍美里」、以南為「龍水里」。

