高雄高球場改造 蛻變成60公頃公園

高爾夫球場改造工程將完工。（記者王榮祥攝）

2025/09/09 05:30

面積超越衛武營公園 議員籲規劃交通動線、停車 串連澄清湖

〔記者王榮祥、蘇福男／高雄報導〕被樹籬包圍六十多年、一般人鮮少踏入的高雄高爾夫球場，這幾天球場邊高聳樹籬陸續解鎖，還多了一處美麗水池，官員透露開挖滯洪池等改造工程即將完工，開放後成為高雄市政府管轄最大的公園。

請繼續往下閱讀...

工程收尾 成為市府管轄最大公園

高雄高爾夫球場（也稱澄清湖球場）一九六一年成立，面積約六十公頃，設有國際標準十八洞球道，是南台灣歷史最悠久的球場之一；後因業者未落實水保與違規使用農藥，高市府前年底租約到期後收回。

滯洪池8月中完工 樹籬陸續解鎖

高爾夫球場滯洪池今年五月動工、八月中完工，總面積約一．二公頃，總滯洪量二．六萬噸，可有效降低澄清湖污染與周邊區域洪災風險，並提升因應極端降雨的防洪韌性；官員說，滯洪池完工後，球場改造工程近期也將收尾，就等驗收與敲定開放時間，屆時將超越衛武營公園（四十七公頃），成為高雄市政府管轄的最大公園。

市議員邱俊憲指出，高爾夫球場空間開放市民使用絕對是好事，務必妥善規劃交通動線與停車空間，也要注意照明、坡度、無障礙設施等安全規劃，未來高爾夫球場可跟澄清湖串連，成為高雄最遼闊的休憩空間。

此外，位處中央山脈的國定遺址萬山岩雕群，文化部和高市府設置「萬山岩雕文化館」昨天開張，位於茂林國小萬山分校舊校舍，民眾可透過深度導覽、原民風味餐和DIY體驗，體驗神秘的萬山岩雕與部落文化。

文化局表示，萬山岩雕群是高市代表性國定考古遺址，從部落出發到達岩雕本體來回需四天三夜，日常維護由萬山部落人員組成巡守隊，是全台第一個與部落共管的考古遺址。

新增滯洪池成為美麗景致。（記者王榮祥攝）

高雄高爾夫球場（道路右側）改造工程即將完工，與道路左側的澄清湖相呼應。（高雄市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法