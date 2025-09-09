為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    恆春小校發禮券 讓學童穿新鞋

    恆春山海國小送新鞋禮券，盼孩子跑出夢想。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/09/09 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春鎮山海國小地處偏鄉，學生數少，不少孩子來自經濟弱勢家庭，一雙新鞋對他們而言是奢侈的期待。為讓學童開學有新鞋，校方特別發放每人一千元「鞋全家福」禮券，讓孩子們挑選喜愛又合腳的運動鞋。校方表示，這份禮物不僅是鞋子，更是對孩子未來的期盼與關懷。

    校長楊瑞麟說，學校希望透過這份心意，傳達「讀萬卷書，行萬里路」的教育理念。閱讀累積知識，探索豐富人生，新鞋則是陪伴孩子實踐的第一步。穿上新鞋，孩子們不僅能培養運動習慣、強健身體，更能以自信步伐迎接未來挑戰，期盼這份溫暖能化為孩子前行的動力。

    山海國小地處偏遠，資源匱乏，楊瑞麟強調，新鞋不僅帶來實用價值，更點燃孩子們對未來的希望，送鞋不只提供物質支持，更希望讓孩子感受到社會的關愛，學會感恩與回饋。學生小晴（化名）開心說，「有了新鞋，我可以跑得更快，感覺更有力量！」

    楊瑞麟說，「送鞋到家，溫暖在心」，這份禮物象徵教育的力量與陪伴。校方盼望孩子們穿著新鞋，懷抱夢想，勇敢踏上人生旅程，未來也能將這份溫暖傳遞出去。

