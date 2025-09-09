為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    前進澳洲食品展 屏縣8業者搶商機

    屏東縣八家廠商參加澳洲國際食品展。（屏東縣府提供）

    屏東縣八家廠商參加澳洲國際食品展。（屏東縣府提供）

    2025/09/09 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年澳洲國際食品展（Fine Food Australia 2025）昨起至十一日於雪梨國際展覽中心舉行，為推動在地食品產業接軌國際，屏東縣政府偕八家優質廠商參展，為台灣館增添亮點。

    澳洲雪梨展為大洋洲最大、最具影響力的食品專業展會之一，屏縣此次參展團隊橫跨農業加工、飲品研發、加工食品與食品科技等領域，產品從芝麻醬、魚鬆、醬油、皮蛋鹹蛋，到功能性飲用水、冷壓果汁與檸檬製品；面對澳洲多元文化與對亞洲風味食品日益提升的需求，屏東縣府針對當地市場趨勢精準出擊，於展場中安排試吃與商談機會。

    參展業者中，金利食安科技公司以超高壓低溫滅菌技術製成的冷壓蔬果汁成功打入高端通路市場，成為多家航空公司商務艙與貴賓室指定飲品。健翔興業公司的「YOI 鹼性水」也在國際品質評鑑屢獲肯定。浤良食品公司則以松花皮蛋成功搶進日本市場，青田農業公司以檸檬大叔為品牌，主打檸檬原汁小方磚，獲海外市場喜愛。

    屏東縣政府表示，將持續透過品牌升級、跨國媒合與聯合參展等策略，全方位協助業者拓展海外市場，讓世界看見屏東，讓屏東好物走得更遠更廣。

    屏東縣八家廠商參加澳洲國際食品展，攤位前人潮熱絡，詢問度高。（屏東縣府提供）

    屏東縣八家廠商參加澳洲國際食品展，攤位前人潮熱絡，詢問度高。（屏東縣府提供）

