屏縣動物之家死亡率3成 審計室促改善

屏東縣動物之家認養率高，但死亡率也偏高，審計室要求加強照顧。 （記者葉永騫攝）

2025/09/09 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣動物之家的動物認養率在全國名列前茅，但動物死亡率卻偏高，屏東縣審計室要求縣府要提高照顧的水準，降低死亡率，屏東縣農業處表示，由於收容的動物很多有病傷或者是幼齡犬貓，抵抗力較弱，加上留置時間較久，才會出現死亡率較高的情形，已要求委託單位加強管理，而出現委外經營虧損的情況也要求一併改善。

農業局︰病傷、幼齡犬貓 抵抗力弱

屏東縣審計室指出，收容所在二○二二年度收容數為一百一十隻，認養數有四百九十八隻，認養率達到四百五十二％，而全國只有六十五％，但死亡數有三十七隻，佔三十三％；二○二四年度新收容所完成，容納數達到六百八十二隻，認養數有六百五十三隻，認養率九十五％，全國認養率平均只有六十五％，而死亡二百一十八隻，佔三十一％；認養率皆在全國名列前茅，但是死亡率也高於全國的百分之七，要求屏東縣政府加強照顧的工作。

請繼續往下閱讀...

督促分棟飼養 爭取經費規劃隔離籠

縣府農業局說明，幼犬貓的抵抗力本來就較弱，在收容所的留置時間較長，加上從外面救傷的動物身體較差也容易死亡，縣府已督促委辦單位愛狗人協會盡量將幼年犬貓與成年犬貓分棟飼養，減少同棟間疾病交互傳播，並爭取經費規劃隔離籠位將染病動物隔離照養，減染病風險來降低死亡率。

對於委託大仁科大經營美容、訓練等部分財務績效不佳，縣府強調由廠商自負盈虧，由於動物之家的地點不在市區，業務要逐步的拓展，縣府已在今年編列三千八百萬元進行二期工程，以吸引更多人前往參訪，增加知名度及來客數。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法