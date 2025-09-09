絕版聯名卡片 拍出260萬美元天價

收藏家張榮成家中有各種獨特收藏，如電影道具、飛行儀表板、中世紀鎧甲。（張榮成提供）

2025/09/09 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕宅文化的各種卡牌、模型，甚至偶像周邊、電影道具等，常有死忠粉絲或收藏家瘋搶，若被看不懂的親友直接丟棄，可能上百萬元就飛了。專家提示，限量、絕版是高價關鍵，但不要盲目收藏，喜愛再買入，這樣即使拍賣時無人出價，在心中仍是「無價」。

經營YouTube頻道「OTK雙螺旋宅特工」的鄭丞堯專長為卡牌遊戲，他解釋卡牌遊戲最老三款為寶可夢、遊戲王與魔法風雲會，皆出版逾廿年，商品多樣數量龐大，且買卡牌是以卡包盲盒形式隨機抽中稀有卡牌，機率約幾萬甚至幾十萬分之一，價值則由二手市場決定。舉例全球最貴卡牌交易是魔法風雲會與魔戒電影聯名出的一張「至尊魔戒」卡片，國外拍賣出二六○萬美元（約新台幣七六一六萬元）。

限量、絕版是高價關鍵

鄭丞堯強調，有些玩家過世，親友會拿其珍藏卡牌上網詢價，通常限量、絕版是高價關鍵，如寶可夢的皮卡丘、遊戲王的青眼白龍等，卡牌IP的主要封面怪獸也有高價機會，可找專業店家協助。

收藏家張榮成曾在台灣開設藝廊空間，對於潮流玩具、電影道具等具有專業眼光。他分析潮流藝術跟玉器骨董不同，可能十年前高價，十年後不見，例如中國Labubu絨毛玩具、美國KAWS潮玩等，都曾從高價跌落，收藏一定要「自己喜歡」，並避免人為炒作商品，「心中無價就是寶！」

張榮成也分享，過去許多電影道具都被劇組當玩具丟掉，自己曾用三千美元（新台幣近九萬元）購買一整車庫的星際大戰道具，也曾花五百美元（新台幣約一萬五千元）購得一箱「二○○一太空漫遊」道具，如今拍賣價六位數美金起跳，目前手上還有「不可能的任務」系列阿湯哥的匕首。他指出這類藏品在國外都有專門拍賣公司，日本二手玩具業者更建立龐大資料庫，現場拍照查詢就知玩具價值及交易紀錄，台灣亦可學習。

經營Youtube頻道「OTK雙螺旋宅特工」的鄭丞堯專長為卡牌遊戲，也曾開過卡牌店。（鄭丞堯提供）

收藏家張榮成收藏「不可能的任務」系列中，湯姆克魯斯主演的角色所拿的匕首。（張榮成提供）

