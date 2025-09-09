動漫、漫畫、遊戲收藏家離世 「遺品整理師」協助珍品創生／透過社群媒體、展覽出售或免費索取 找到新主人

「遺品整理師」創辦人曾慶平當初因女主管丈夫過世，協助處理其生前留下的大批戰爭軍武模型，透過社群消息與擺攤，讓這些有歷史年代的模型找到新主人。（曾慶平提供）

2025/09/09 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕ACG界（動漫、漫畫、遊戲）的粉絲熱愛IP或偶像，同步收藏周邊商品如卡牌、遊戲卡帶、模型玩具、公仔等，但近年漸有ACG收藏家凋零，親友不知如何處理龐大珍品的現象，動漫活動主持人曾慶平便創辦「遺品整理師」，協助處理被遺留或遺棄的收藏品，期盼能夠續命創生，找到下一個主人。

曾慶平成立公司 接受委託服務

「一切都來自前主管的一通電話！」曾慶平說，二○一九年接到當時女主管的電話，開頭就問自己對模型玩具是否熟悉？仔細追問才知道，女主管的丈夫因病過世，留下大量的模型玩具，女主管對這些並無興趣，但考量這是丈夫生前最愛的東西，便開口詢問能否幫忙處理。

曾慶平到女主管家中，看到房間充滿大量軍武、戰車、飛機、太空梭等模型，心想「這一定是老前輩」，因戰爭模型玩家多生於五○、六○世代，他也不懂該類模型，透過社群媒體尋找同好，並在RF開拓模型祭上舉行「模型續生計畫」，將整理好的老前輩模型展示並供免費索取，很快吸引大批玩家響應，順利完成任務。

新冠疫情爆發後，曾慶平發現，網路ACG社群三不五時就有類似事件，有人去世但親友不知如何處理收藏品，亦曾發生老婆不理解老公喜好，把模型丟掉的事件，故決定成立公司，研究法律，尋找各領域專家，提供遺品整理服務，可提前規劃代理模式，等到事情發生時協助將有價珍品出售或妥善安排。

超級瑪利歐遊戲卡帶4569萬成交

一般人或許對宅文化收藏品不熟悉，但曾慶平提醒，部分卡牌、遊戲機可賣到天價！如流行的「寶可夢」卡牌初代噴火龍卡片，就成功以卅萬美元（新台幣約八七八萬元）拍賣售出，以及任天堂廿多年前發售的「超級瑪利歐六四」遊戲卡帶更以一五六萬美元（新台幣約四五六九萬元）成交創世界紀錄。

日本動漫二手回收市場完善

不過，ACG收藏品過多過雜，曾慶平分析，日本有較完善的動漫體系二手回收市場，並逐漸有日系品牌來台展店，台灣卻尚無公司或商業模式順利啟動。不過，有慈善機構會收玩具捐贈，或有地方政府打造玩具銀行等社福公益。遺品透過續命創生，不僅找到新主人與新價值，也避免棄置變垃圾、增進環保，畢竟許多是塑膠類製品，期盼此議題被更多人看見。

動漫活動主持人曾慶平創辦「遺品整理師」，協助處理遭遺留或遺棄的收藏品，盼讓這些曾是玩家們一輩子的珍愛，續命創生找到下一個主人。 （記者吳柏軒攝）

