新任環委名單惹議 環境部長：各界推薦

北中南環團聯合抗議環境部第二屆新任環評委員名單，指工程環工專家遽增至9人創下新高，是在開倒車。（記者方賓照攝）

2025/09/09 05:30

〔記者黃宜靜、林欣漢／台北報導〕環境部日前公布第二屆新任環評委員名單，十四名民間委員有半數為前一屆續聘，任期至二○二七年八月底。環團昨天抨擊環工專家增至九人創下新高，集權獨大，是在開倒車。環境部長彭啓明回應，名單審視環委專長領域，此屆現任職於環工科系為七人，與歷屆相比並無不同，並強調環評是專業獨立審查，會嚴格執行委員利益迴避制度。

專業獨立審查 嚴格執行利益迴避

根據環境部環境影響評估審查委員會組織規程規定，環評委員會設有委員廿一人，七名為政府機關代表，十四名為專家學者。其中，專家學者委員任期二年，最多可留任一次，須具備環評相關學術專長及實務經驗，並符合從事環評相關項目技師滿八年以上者、曾任各機關環評審查委員會委員滿二年以上者等其中一項資格。

彭啓明指出，環委性別比例依行政院要求應大於四十％、改聘席次不得少於二分之一，且須由遴選委員會遴選後的候選名單中核定聘任，最後勾選時是相當困難的決定。

新任環委現職在生活環境、自然環境、社會環境面向，分別為八、四、二人，其中，環工領域屬生活環境範疇占七人。彭啓明說明，環委由各界推薦經遴選出名單，推薦人選多為環工背景，遴選後亦是如此。

彭啓明強調，環評著重跨領域整合，單一委員會名單難以涵蓋所有專業面向，實務上多次彈性加邀一至三位外部專家學者參與，並配合行政院推動的平行作業機制，在都市計畫、土地徵收、野生動物保育或文化資產等議題時，邀請相關主管機關出席會議提供專責意見。

彭啓明強調，環評是專業獨立審查，並嚴格執行委員利益迴避制度，且經專案小組初審、大會討論合議再做出決議，絕不是集權獨斷。

環團提6大訴求 要求退回名單

環團提出六大訴求，包括退回此屆環評委員名單、籲請新遴選環評委員不就任，自動請辭，以及翻修環評法、彭啓明自動請辭國家氣候變遷對策委員會執行秘書、立法院凍結環境部的環評會議等預算、立法院速召開環評聽證會，並要求彭啓明赴立院專案報告。

